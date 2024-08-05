勞工身份之爭：外送平台與外送員法律爭議

【疫情背景下的轉變和挑戰】

因疫情肆虐、百業蕭條的情況，�在許多人必須仰賴外送平台來維持日常生活下，同樣也有一群人因為疫情被迫要另謀出入加入外送人員的行列，在2019年出現外送人員於外送期間發生意外車禍死亡後，有關外送人員「勞權」的爭議浮出檯面。雖然先前的行政法院判決基於保障外送人員的角度將其認定為勞工，讓外送人員也可以適用勞基法相關規定，希望藉此改善外送人員工作環境及待遇。

但如果真的將外送人員定性為勞工，也適用勞基法規定，對於外送人員真的是件好事嗎？首先，如果真的完全適用勞基法，則很大機率會喪失彈性、自由的工作時間，這也是外送人員最在意的事情，平台也須遵守最高工時、加班費、休假等強制規定，更有甚者，外送平台要解僱不適任的外送人員還需有預告期間，由此看來，全面的適用勞基法似乎不是最佳的解法。