５分鐘讓你明白法律如何制定.

【敲槌通過，法律是怎麼制定的？】
第10屆立法委員在2月1日報到並宣誓就職，有不少新科立委第一次走立法院表示歡迎而舖上的紅地毯，立法委員是民意代表，顧名思義要幫人民立法，我們在新聞上常常可以看到立委開會的樣子，究竟立委在開什��麼會？一部法律的制定或修正，會經過哪些流程？
【立法委員什麼時候開會？】
立法委員的任期一屆4年，一屆有8個會期，所以每年2個會期，會期通常在2月到5月、9月到12月，其他不需要開會的時間就像是放寒暑假，立委通常會回到選區做選民服務、考察、出國或者研究政策和法案。(憲法第68條、立法院職權行使法第2條)
開會期間，每週一、三、四開委員會，每週二、五開院會，每週二中午開程序委員會，這些「會」就和法案的制定有關係。
目前立法院的委員會依照專業區分為以下8個，會期間每位立委就會在各自所屬的委員會審議不同的法案。(憲法第67條、立法院組織法第10條) 1.內政委員會 2.外交及國防委員會 3.經濟委員會 4.財政委員會 5.教育及文化委員會 6.交通委員會 7.司法及法制委員會 8.社會福利及衛生環境委員會
【法律是怎麼訂出來的？】
1.提案 立委開會很重要的工作之一就是立法或修法，立法或修法的第1個步驟是提案，就是提出想要訂立或修正什麼法律，目前台灣是五權分立，所以可以提案的有行政院、司法院、考試院、監察院，還有立法委員及黨團。
2.送程序委員會 提案會先送到程序委員會，安排開會日程和審議法案的先後順序，並將法案分類，看屬於哪一個委員會審理。
3.一讀 程序委員會排好以後，法案就會被送到院會進行一讀，立法院長就會在院會裡朗讀法案名稱，問立委們，程序委員會這樣排有沒有人有意見？有人有意見，就會打回程序委員會，或是進行表決，沒意見就會完成一讀，簡單來說就是讀一下然後看大家有沒有問題。(立法院職權行使法第8條)
4.送委員會 一讀之後，基本上法案就會送到分配好的委員會，除非是重大議案並經過法定程序，才會直接跳級「逕付二讀」，不然二讀之前都要先經過委員會的立委審查，而在審查法案時，可以邀請專業人士來說明或發表意見、舉行公聽會，作為立委審查法案時的參考。(立法院職權行使法第8條、第54條)
黨團協商 不過有時候法案內容會有爭議，很難在委員會開會期間讓所有人都有共識，這個時候，就需要先將法案送交「黨團協商」，也就是俗稱的「朝野協商」，黨團協商的結果，會經過所有參與的黨團代表簽名，表示形成決議拍板定案，簡單來說，就是「各黨都說好了，就這樣決定」。(立法院職權行使法第6 8條~第74條)
5.二讀 當法案通過委員會或黨團協商後，就會再回到院會進行二讀，二讀一樣由院長朗讀法案，立委們對法案深入討論，並在最後進行表決，做成決議的法案，就會進行三讀。(立法院職權行使法第9條)
6.三讀公布 三讀除了發現法案內容有互相牴觸，或和憲法、其他法律牴觸以外，只能做文字修正，完成三讀的法案會由立法院函送行政院，並請總統在收到10日內公布。(立法院職權行使法第11條、憲法第72條)
但如果行政機關發現法案很難如實執行，經由總統核可，立法院要進行覆議，看法案是不是要維持原樣，決定不改維持原樣，行政機關就得執行，決定改，或是逾期沒審，法案就會失效，一切白費功夫。(立法院職權行使法第32條~第35條)
所以立委在立法院不只是在搞杯葛佔領主席台，法案也不是灑麵粉丟水球就生出來，每一部法案都經過好幾次的討論，如果你有關心的法案或想提出修法建議，都可以找自己選區的立委喔~