防疫破口4ni？！疫區回台趴趴走恐有刑事責任

【趴趴走有刑事責任？】

如果不配合以上得事情，除了有罰鍰的處罰，甚至還有刑事責任的問題。 金芭黎案的台商是從武漢疫區返台，沒有按照規定居家檢疫，知道自己從疫區回來還趴趴走，對此法務部在新聞稿內提到，這名台商可能違反傳染病防治法第62條規定：「明知自己罹患第五類傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。」

條文中規定需要「明知」自己罹患新冠肺炎，那這名台商去完舞廳之後�才確診，那算不算明知呢？

在刑法上，故意有分為直接故意和間接故意，但即便是「認為自己可能已經染病，傳染給其他人也沒關係」的間接故意，還是不符合「明知」這個要件。後續新聞也提到，舞廳內的人員初步檢測後並未感染，因此也不符合「導致」傳染給其他人，所以這名台商可能不會成立這項罪名。