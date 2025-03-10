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防疫破口4ni？！疫區回台趴趴走恐有刑事責任

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-03-02更新 2025-03-10
雷皓明律師
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這陣子新冠肺炎沸沸揚揚，從武漢台商在高雄金芭黎舞廳溜搭，到政府派機接回部分滯留在武漢的台灣人民，大家最關注的就是這些人回台後的行蹤了，因為這些從疫區回來的人有染病的風險，因此必須要按照政府的規定，請這些人配合自主管理或是隔離，如果沒有配合的話是會被處罰的。

【從疫區回台趴趴走，恐有刑事責任】

這陣子新冠肺炎沸沸揚揚，從武漢台商在高雄金芭黎舞廳溜搭，到政府派機接回部分滯留在武漢的台灣人民，大家最關注的就是這些人回台後的行蹤了，因為這些從疫區回來的人有染病的風險，因此必須要按照政府的規定，請這些人配合自主管理或是隔離，如果沒有配合的話是會被處罰的。

【要配合哪些事？】

入境要確實填寫健康聲明書

否則違反傳染病防治法第58條，最高開罰15萬元罰鍰

從中港澳非疫區回台14天內自主管理，出門要配戴口罩、出現症狀要通報 從中港澳的疫區回來，要配合居家檢疫，不能外出、搭乘大眾運輸工具

否則違反傳染病防治法第58、69條，最高開罰15萬元罰鍰

如果有確診病例，身旁的接觸者要接受隔離，禁止外出

否則違反傳染病防治法第48、67條，最高開罰30萬元罰鍰

【趴趴走有刑事責任？】

如果不配合以上得事情，除了有罰鍰的處罰，甚至還有刑事責任的問題。 金芭黎案的台商是從武漢疫區返台，沒有按照規定居家檢疫，知道自己從疫區回來還趴趴走，對此法務部在新聞稿內提到，這名台商可能違反傳染病防治法第62條規定：「明知自己罹患第五類傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。」

條文中規定需要「明知」自己罹患新冠肺炎，那這名台商去完舞廳之後才確診，那算不算明知呢？

在刑法上，故意有分為直接故意和間接故意，但即便是「認為自己可能已經染病，傳染給其他人也沒關係」的間接故意，還是不符合「明知」這個要件。後續新聞也提到，舞廳內的人員初步檢測後並未感染，因此也不符合「導致」傳染給其他人，所以這名台商可能不會成立這項罪名。

【不配合檢查有刑責嗎？】

新聞提到，台商第一時間並沒有據實告知自己的行蹤，這種不配合檢查的行為除了傳染病防治法設有相關的罰鍰，還會有刑事責任嗎？在刑法第192條有規定：「違背關於預防傳染病所公布之檢查或進口之法令者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」

之前SARS有過類似的狀況，當時有人在入境台灣時，沒有確實填寫自己曾在時間內入境過中國，但聲稱回台後有自己居家隔離。最後，因為隱瞞去過中國的事，而被處以罰鍰。同一件事情雖然有也被依照違反刑法第192條起訴，但最後的結果是不起訴。（臺北高等行政法院 93 年簡字第 52 號行政判決）

防疫工作需要人人配合，雖然有罰鍰、刑事責任的把關，但如果真的因為少數人的不配合使疫情擴大、抹煞了一線防疫人員的辛苦，那這些事後處罰的效果是很有限的。最後還是提醒大家要勤洗手、注意身體健康，希望大家都能平安的度過這次疫情！

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