「這群人」領命！？疫情下的禁出國令！

【禁止人民出國應有明確法源】

憲法明定人民有居住及遷徙的自由，保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括入出國境的權利，命令醫護人員「不能出國」，也就是限制人民遷徙的自由，這樣等於是侵害人民的權利，不過為了維護國家安全及社會秩序，並符合憲法比例原則，用法律規範的話，也不是完全不能限制。(憲法第10條、憲法第23條、大法官釋字558號)

《醫師法》、《醫療法》的確說醫師和醫療機構要遵從主管機關指揮，不過直接擴張成限制出國，還囊括到限制所有醫事人員，包含醫師、護理師、藥師、物理治療師、醫事放射師、甚至社工等等人員出國，其實是說不通的，而且不論是醫院和診所，醫師就是醫師，沒有因為執業場所不同有不一樣的人事管理，所以不能單用這兩條法律就要包山包海限制第一線醫事人員的出境。(醫事人員人事條例第2條)

另外，《入出國及移民法》有列舉可禁止國民出國的情狀，就算是概括規定也要有其他法律限制或禁止出國才行，因為對於權利的剝奪，必須嚴格遵守正當法律程序，在還沒有明確的法律授權之下，實在不應該先逕行宣布禁止醫事人員出國。(入出國及移民法第6條)

醫事人員在防疫期間是珍貴又重要的資源，可以理解政府的不得已，不過醫事人員怎麼說都是一般人民，不能當戰略物資看待，配合防疫這一點相信醫事人員也願意「順時中」，不過正是因為在非常時期，醫療人力不能有缺口，醫事人員的權利才更應該要保障。