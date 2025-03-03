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「這群人」領命！？疫情下的禁出國令！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-03-24更新 2025-03-03
雷皓明律師
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為因應新冠肺炎（COVID-19）全球疫情越來越多案例爆發，中央流行疫情指揮中心宣布為確保國內醫療量能，醫事人員除非報准，不然不能隨便出國，這樣是ok的嗎？

【禁出國，誰ok？】

為因應新冠肺炎（COVID-19）全球疫情越來越多案例爆發，中央流行疫情指揮中心宣布為確保國內醫療量能，醫事人員除非報准，不然不能隨便出國，這樣是ok的嗎？

【為什麼禁止醫護人員出國？】

中央流行疫情指揮中心宣布「醫事人員禁出國命令」，實施期間將回溯到2月23日，預計持續到6月30日，之後再視疫情變化縮短或延長，因為專業的醫事人員站在台灣防疫前線，一方面為了控制疫情發展，避免醫療需求暴增，另一方面因醫療人力遞補不容易，為了降低醫療人員耗損，要減少他們接觸感染個案而需要居家隔離或是旅遊史需居家檢疫的機會，所以才會提出限制醫事人員出國政策。

【憑什麼這麼做？】

這個消息一公布，引起部分醫事人員大反彈，但衛福部說這是有根據的啦，《醫師法》規定，醫師對天災、事變及法定傳染病的預防事項，有遵從主管機關指揮的義務；《醫療法》也規定，於重大災害發生時，醫療機構應遵從主管機關指揮、派遣，提供醫療服務及協助辦理公共衛生，不得規避、妨礙或拒絕。(醫師法第24條、醫療法第27條)

而且不是所有人都不准出國，只會嚴格禁止醫院第一線醫護、社工人員，但不包含診所。當時還不是全世界都不能去，不能去的是已發布第三級國際疫情旅遊警示區域，例如中國、香港、澳門、韓國風險相對高的地方，日本、新加坡等那時候還沒列入的第一、第二級國際疫情旅遊警示區域國家可以「報准後前往」，如果是公務需求或參加醫學年會也一樣，甚至那陣子沒列為疫區的國家還是可以去，例如去夏威夷衝浪、加拿大滑雪不會管。

【禁止人民出國應有明確法源】

憲法明定人民有居住及遷徙的自由，保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括入出國境的權利，命令醫護人員「不能出國」，也就是限制人民遷徙的自由，這樣等於是侵害人民的權利，不過為了維護國家安全及社會秩序，並符合憲法比例原則，用法律規範的話，也不是完全不能限制。(憲法第10條、憲法第23條、大法官釋字558號)

《醫師法》、《醫療法》的確說醫師和醫療機構要遵從主管機關指揮，不過直接擴張成限制出國，還囊括到限制所有醫事人員，包含醫師、護理師、藥師、物理治療師、醫事放射師、甚至社工等等人員出國，其實是說不通的，而且不論是醫院和診所，醫師就是醫師，沒有因為執業場所不同有不一樣的人事管理，所以不能單用這兩條法律就要包山包海限制第一線醫事人員的出境。(醫事人員人事條例第2條)

另外，《入出國及移民法》有列舉可禁止國民出國的情狀，就算是概括規定也要有其他法律限制或禁止出國才行，因為對於權利的剝奪，必須嚴格遵守正當法律程序，在還沒有明確的法律授權之下，實在不應該先逕行宣布禁止醫事人員出國。(入出國及移民法第6條)

醫事人員在防疫期間是珍貴又重要的資源，可以理解政府的不得已，不過醫事人員怎麼說都是一般人民，不能當戰略物資看待，配合防疫這一點相信醫事人員也願意「順時中」，不過正是因為在非常時期，醫療人力不能有缺口，醫事人員的權利才更應該要保障。

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