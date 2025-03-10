「飛越杜鵑窩」 精神病就該送醫院關起來？！

【什麼狀況會強制送醫？】

其實就算罹患了精神疾病，精神疾病可以透過就醫治癒或用藥物控制，也不見得就不能在外面生活，根據精神衛生法，在特定狀況的病人可以強制送醫。

首先是經醫師診斷，罹患精神疾病的病人或嚴重病人，當情況危急，如果沒有馬上送醫，會導致生命或身體有立即危險的話，病人的保護人，例如監護人、父母、配偶，可以做緊急處置協助護送就醫。(精神衛生法第19條、第20條)

而所謂的嚴重病人，是指經精神科專科醫師診斷，認定病人有與現實脫節的怪異思想及奇特行為，導致沒辦法打理自己的病人。(精神衛生法第3條)

再來就是，除了病人之外，沒經醫師診斷，但思考、情緒、知覺、認知或行為等精神狀態表現異常的「疑似病人」，出現傷害自己或別人，或有傷人的疑慮，民眾可以通報，由警察、消防機關通知地方政府並強制護送就醫。(精神衛生法第3條、第32條、警察職權行使法第19條)