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「飛越杜鵑窩」 精神病就該送醫院關起來？！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-03-02更新 2025-03-10
雷皓明律師
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近期有週刊報導，某上市公司的董事長控訴被家人設局，送進醫院的精神重症病房，還強制住院了10天，透過立委關心才逃出來，難道有精神病就會被抓去住院嗎？

【有精神病就應該送醫院關起來？！】

近期有週刊報導，某上市公司的董事長控訴被家人設局，送進醫院的精神重症病房，還強制住院了10天，透過立委關心才逃出來，難道有精神病就會被抓去住院嗎？

【什麼狀況會強制送醫？】

其實就算罹患了精神疾病，精神疾病可以透過就醫治癒或用藥物控制，也不見得就不能在外面生活，根據精神衛生法，在特定狀況的病人可以強制送醫。

首先是經醫師診斷，罹患精神疾病的病人或嚴重病人，當情況危急，如果沒有馬上送醫，會導致生命或身體有立即危險的話，病人的保護人，例如監護人、父母、配偶，可以做緊急處置協助護送就醫。(精神衛生法第19條、第20條)

而所謂的嚴重病人，是指經精神科專科醫師診斷，認定病人有與現實脫節的怪異思想及奇特行為，導致沒辦法打理自己的病人。(精神衛生法第3條)

再來就是，除了病人之外，沒經醫師診斷，但思考、情緒、知覺、認知或行為等精神狀態表現異常的「疑似病人」，出現傷害自己或別人，或有傷人的疑慮，民眾可以通報，由警察、消防機關通知地方政府並強制護送就醫。(精神衛生法第3條、第32條、警察職權行使法第19條)

【什麼狀況會強制住院？】

就像不是得了什麼病都需要住院，精神疾病也會區分程度，尤其強制住院是對人身自由很大的限制，不能隨便就把人抓進醫院關起來，所以精神衛生法有制定一套SOP。

只有「嚴重病人」有傷害自己或別人，或有傷人的疑慮，並經過專科醫師診斷有住院治療的必要時，保護人才應該協助送病人到精神醫療機構住院。

不過病人可能不想去住院，病人拒絕接受住院治療的話，地方政府可以指定精神醫療機構將病人做緊急安置，安置期間不能超過5天，並讓2位以上專科醫師進行強制鑑定，強制鑑定要在緊急安置的2天內完成。

醫師鑑定之後如果還是覺得病人必須要住院，並再次詢問病人意願，病人依然不願意住院或根本嚴重到無法表達要不要住院，就要準備相關文件資料，向審查會申請強制住院，而且強制住院基本上不能超過60天。(精神衛生法第41條、第42條)

【把人押去住院沒這麼簡單】

根據報導，那位董座說「那天只是要資遣一位資訊部主管，因為感覺被人監控，在辦公室、汽車裡都找到密錄器，結果太太、2個兒子和小舅子都衝進來，小兒子脫鞋作勢要打我，我拿出防身用的辣椒水槍朝牆壁射，要大家冷靜。沒想到短短幾分鐘內，包括警察、消防隊都到了，還出現一個沒看過的醫生，說我有躁鬱症，就馬上把我強制送醫。」然後就在醫院待了10天。

躁鬱症在醫學上是一種情緒失調的精神疾病，加上他拿辣椒水槍開噴，確實有可能會被當成「疑似病人」強制護送就醫。不過送醫後是否住院，要經過好幾道關卡審認，而且送醫時警察就要通知地方政府，就算安置也不能超過5天，怎麼住院這部分的過程報導並沒有交代，信或不信就見仁見智。

罹患精神疾病的人，不一定需要被隔離，隔離常常也不是治療最好的方式。 不過出於大眾對於精神疾病患者的不瞭解，片段的將所有罹患精神疾病的患者認為是瘋子，認為有傷人的可能，而希望望能將他們隔離處置，而讓醫院、警調體系都有莫大的壓力。

但這樣的認知對精神疾病患者的治療並沒有幫助，也只會造成社會的恐慌，醫療上的判斷就交給專業醫師，但對待疾病正確的態度每個人都需要建立。

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