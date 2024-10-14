家長為孩子明星學校買房800萬，最後的結局令人意外

【為了明星學區，花800萬買房，結果竟是另一個學區！？】

各縣市的熱門學區總是年年額滿，家長為了讓孩子就讀明星學校，有的會選擇提早遷戶口設籍，有的甚至會直接買下學區的房子，只為讓孩子進入明星學校就讀。

日前，台中北屯區就有一位家長，聲稱為了讓孩子進入仁美國小就讀，花800萬買下一間房，沒想到後來發現學區竟是另一間國小，氣得對原屋主和房仲提告。

但為學區買房，學區錯了真的可以不買或叫房仲、賣家賠錢嗎？