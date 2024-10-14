家長為孩子明星學校買房800萬，最後的結局令人意外

【為了明星學區，花800萬買房，結果竟是另一個學區！？】
各縣市的熱門學區總是年年額滿，家長為了讓孩子就讀明星學校，有的會選擇提早遷戶口設籍，有的甚至會直接買下學區的房子，只為讓孩子進入明星學校就讀。
日前，台中北屯區就有一位家長，聲稱為了讓孩子進入仁美國小就讀，花800萬買下一間房，沒想到後來發現學區竟是另一間國小，氣得對原屋主和房仲提告。
但為學區買房，學區錯了真的可以不買或叫房仲、賣家賠錢嗎？
【這個案子，法院怎麼說？家長敗訴！】
法院在這個案子中分了很多的面相來判斷，讓我們看看法院怎麼說。
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家長錯誤認知去買房有過失，房仲也沒有詐欺 法院認為，家長如果是為了學區買房，可以向教育主管機關查證但家長沒有這樣做，只是看到廣告就相信是仁美國小，對錯誤的認知是有過失的；除此之外，法院也認為，該房子學區雖然不是仁美國小，但相較另一間國小，反而離仁美國小比較近，確實會直覺就覺得學區是仁美國小，房仲廣告誤載，只是有疏失而已，並不是詐欺。因此家長不能撤銷買房子的契約。
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學區不是契約重要的事項，不影響買賣，也沒辦法看出家長因為學區才買房 法院認為廣告文案寫「第十一期仁美明星學區」只是房仲業務員的片面之詞，更何況買賣契約裡面，對房子的學區也沒有寫進契約中，顯然不是契約的重要的事項。並且從家長和房仲的對話紀錄沒有提到要找的是仁美國小學區的房子、廣告上還有寫其他的房子資訊、最後買賣契約的記載沒有寫，從這些事情來看，家長不想要買這間房子的原因可能有很多，並不能確定真的是因為「學區錯了」才不買的，所以不能請求解除買賣契約或向原屋主、房仲請求賠償。 依照上面的原因，法院最後判家長敗訴。
【如果真的很在意學區，買房時要注意什麼？】
這個案子中家長會敗訴，主要是因為當初自己沒有查清楚外，在買之前也沒有向房仲問清楚，更沒有把房子是哪一個學區寫在契約裡面，最後只能買下這間房子。
因此，從這個案子裡可以知道，如果真的是為了讓孩子讀明星學區而買房子，除了看到房仲的廣告以外，還有幾個要注意的事。
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查清楚學區：查學區很簡單，只要上教育局的網站就可以查到相對應就讀的學校。
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像原屋主或房仲求證：在看房、磋商的時候，都可以表明買房子的目的就是為了學區，跟賣家詢問、確認好，都是保障自己的方式。
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寫進契約裡：是不是契約履行重要的事情，最直觀的判斷方法，就是有沒有寫進去契約中，因此如果真的就是為了學區買房子，請在契約中寫下，保障自己也減少後續的麻煩。
【明星學區房價大飆漲，買房賣房要注意！】
雖然少子化問題日漸嚴重，可是明星學校的人氣還是不減，連帶附近的房市也成為大熱門，明星學區的房價不斷上漲。
但不論是想讓孩子進雙語明星國小，而在學區買房的家長�，或是想提升房價標榜學區的建商、房仲或是屋主，都要注意，清楚、明確、誠信的磋商，才能帶來雙贏的結果。
新聞來源：https://news.ebc.net.tw/news/house/332775