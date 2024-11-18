手持法槌辣個人，減刑與否他決定？

【高院和地院的法官怎麼說？】

地院認為不能用刑法第59條規定酌減刑期： 女子的辯護律師希望法官依照刑法第57條審酌犯罪情狀，例如考慮犯罪動機、手段、犯人的生活狀況、犯案後的態度等等來減刑，然後再依刑法第59條憫恕減刑。

但地院法官認為而刑法第59條的酌減條件，必須犯罪情狀另外有特殊原因或環境，會引起一般人同情，認為就算宣告法定最低度刑期，還嫌太重的話才能拿來用，犯後態度以及種種彌補行為，有納入刑法第57條量刑的因素考慮了，這件案子已經沒其他可以開恩的理由了，如果還要用刑法第59條規定減刑，反而導致罪刑失衡，所以地院沒有再用刑法第59條減刑。(最高法院45年台上字第1165號判決、最高法院51年台上字第899號判決、臺灣臺北地方法院 107 年訴字第 138 號判決)

高院認為可以用刑法第59條規定酌減刑期： 但高院認為，刑期的考量法院有審酌空間，除了要依刑法第57條規定考慮犯人及犯行等一切情狀做整體評價，另外有可以憫恕的犯罪情狀，可以用刑法第59條酌量減輕刑期，這裡所謂犯罪的情狀，和刑法第57條規定科刑時應該審酌的一切情狀，並不是說有不一樣，但在裁判上應該把犯罪一切狀況全盤考量，看看犯罪行為有沒有明顯可以憫恕的理由，考量有沒有特殊原因和環境會引起一般人同情，以及宣告法定最低刑還嫌過重來判斷。

雖然犯案女子用刀抵住懷孕員工的脖子，還取走金飾店內總價值100萬元的貴金屬飾物，但犯案女子並沒有實際傷害懷孕員工，而且強盜所得的貴金屬飾品也還回去，店家實際的損害不重，並審酌女子是因為一時服用過量藥物，有鎮靜安眠藥物急性中毒症狀，思考、知覺、行為辨識能力明顯降低，才犯案，沒有妥適照顧身心，雖然不好，但犯罪後坦承犯行，承認錯誤，並極力彌補造成的損害，雙方達成和解，被害人也表示願意原諒，依犯罪動機、具體情狀及行為背景，客觀上足以引起一般人之同情，縱使宣告法定最低度刑還是太重，所以可以再用刑法第59條減刑。（最高法院95年度台上字第6157號判決、99年度台上字第6420號判決、臺灣高等法院 108 年上訴字第 3140 號刑事）