國家機器動起來？去過哪它怎都知道？律師解答.

【使用者的「足跡」與「手機號碼」還是受個資法保護！】

雖然從資料無法直接辨識特定當事人、也無法取得手機持有者的其他資料，但是使用者的活動足跡與手機號碼「本身」還是屬於個人資料，受個資法的保護，應依照個資法第11條第3項的規定，在個人資料蒐集的特定目的消失時，主動刪除、停止處理或利用該個人資料，以免這些資料被拿去做防疫以外的用途，NCC也表示這些資料會在疫情過後，都依個資法進行刪除。

至於疾管署能取得、處理、利用這些資料的法律依據，除了原本個資法當中所提到基於公共利益為統計目的而有必要、公務機關執行法定職務等情況外，較貼近的似乎還是依據肺炎防治及紓困特別條例所稱的「必要處置」。

不過特別條例中的必要處置規定的很空泛，在疫情期間授權給中央疫情指揮中心很大的決定權限，雖然是基於現階段為了疫情控管的需要，但也不得不留意，在將來疫情退去之後這些資料會何去何從！

參考ＮＣＣ粉專貼文https://www.facebook.com/ncc.gov.tw/photos/a.1614467792120903/2650930298474642/?type=3&theater