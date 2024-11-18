買車換現金？天上不會掉餡餅！律師講乎恁聽

【買車換現金？好康停看聽！】
你有看過「買車換現金」的廣告嗎？因為免擔保、免財力證明，有些缺錢的民眾看到，覺得太方便了就跑去中古車行辦理買車手續，沒有注意合約內容就簽名，最後不但沒拿到錢，甚至背上巨額債務和罰單，反而引起許多法律紛爭，為什麼會出現這種慘況呢？
【買車怎麼換現金？】
買車有兩種付錢方式，一種是付現，一種是辦車貸，車貸是由銀行或貸款公司先幫買車人付車款給車行，然後取得對買車人的債權，對車輛設定動產擔保，而買車人拿到車取得車的所有權，再分期還款給銀行或貸款公司，付完以後債權消滅就沒事了，正常的流程是這樣的。
而「買車換現金」是這樣運作的：當缺錢的民眾找上門，業者會跟合作的中古車行聯絡，由中古車行提供車子給民眾作名義上的「買車」，其實民眾只提供身分證件，讓業者把車登記在民眾名下，沒有真的要買。
然後業者會拿這輛車向貸款公司申請車貸，而且業者可能會和貸款公司掛勾，對車子不實鑑價故意超貸，例如，把市價15萬的中古車鑑價為25萬元，之後貸款公司撥款給中古車行，中古車行再把錢給民眾，民眾不用看車也沒試乘，單單交證件就可以換到一筆現金，所謂「買車換現金」，就是利用這種辦車貸的方式。
【這裡有詐！翻開覆蓋的陷阱卡！】
為什麼中古車行這麼佛心，要把原本該收的錢給民眾？其實這種詐騙手法通常是民眾最後根本沒拿到錢。因為在辦理「買車換現金」時，民眾和業者多半只有口頭約定，約定中古車行在貸款下來後會給錢給錢並且會幫忙把車出租付車貸，不過錢是貸款公司直接撥給中古車行，中古車行常以各種理由苛扣費用，例如手續費，扣東扣西之後民眾所剩無幾，而中古車行就賺到超貸多出來的錢。
另外還會讓民眾簽「權利車讓渡合約」，把車子使用權讓出來，等於車子�給別人用，所以雖然車登記在民眾名下，但實際上民眾根本從來沒看過也沒有保管使用這輛車。看不到也吃不到，後續產生的行政規費或罰鍰，民眾也可能通通都要吞下來，所以就算民眾真的有拿到錢，負債不但是車貸全額，還有行政規費或罰鍰，換到的現金和背負的債務不成比例，一點都不好康。
市面上有很多融資借貸的方式，「買車換現金」算是一種變相的借款，不過有資金需求的民眾，還是慎選合法的融資管道，天下沒有白吃的午餐，看到有好康務必請小心！