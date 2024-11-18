買車換現金？天上不會掉餡餅！律師講乎恁聽

【買車怎麼換現金？】

買車有兩種付錢方式，一種是付現，一種是辦車貸，車貸是由銀行或貸款公司先幫買車人付車款給車行，然後取得對買車人的債權，對車輛設定動產擔保，而買車人拿到車取得車的所有權，再分期還款給銀行或貸款公司，付完以後債權消滅就沒事了，正常的流程是這樣的。

而「買車換現金」是這樣運作的：當缺錢的民眾找上門，業者會跟合作的中古車行聯絡，由中古車行提供車子給民眾作名義上的「買車」，其實民眾只提供身分證件，讓業者把車登記在民眾名下，沒有真的要買。

然後業者會拿這輛車向貸款公司申請車貸，而且業者可能會和貸款公司掛勾，對車子不實鑑價故意超貸，例如，把市價15萬的中古車鑑價為25萬元，之後貸款公司撥款給中古車行，中古車行再把錢給民眾，民眾不用看車也沒試乘，單單交證件就可以換到一筆現金，所謂「買車換現金」，就是利用這種辦車貸的方式。