偷偷監控配偶的行蹤：究竟是愛還是侵犯隱私？

【趙姓人妻的行為可能觸犯跟蹤騷擾防制法】

跟蹤騷擾防制法第3條規定，跟蹤騷擾行為的定義為「…指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之下列行為之一，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動：一、監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤。…」

在生活中被跟蹤騷擾，被害人可以在6個月內提出告訴，如果行為人是攜帶凶器或其他危險物品跟蹤騷擾，則不需要被害人提出告訴，檢警可以偵辦。(跟蹤騷擾防制法第18條參照)

也可以請求警察機關或警察機關依職權，核發書面告誡給行為人，書面告誡後2年內，行為人再為跟蹤騷擾行為，被害人可以向法院聲請保護令。(跟蹤騷擾防制法第4、5條參照)

趙姓人妻開啟丈夫手機中Google map位置資訊分享功能，持續、反覆地為跟蹤行為，造成丈夫心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，為跟蹤騷擾行為，可能會被丈夫依＃跟蹤騷擾防制法第18條第1項提出告訴，或是向警察機關請求核發書面告誡，兩年內再犯，則可以向法院請求保護令。

這個例子告訴我們，如果要追蹤配偶行蹤，應該要和對方討論後，�得到對方同意，再將手機定位追蹤開啟，才不會不小心吃上官司，而且安全感的來源或許不是必須掌握對方的一舉一動，而是以信任為基礎，練習由自己給予自己，當雙方缺乏互信，追蹤行蹤不一定是維繫感情的良方，果斷放手也是個不錯的選擇。大家覺得呢？