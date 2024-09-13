婚外情中的法律糾紛：配偶與外遇對象的賠償責任是怎麼分配的？

【外遇是兩個人的錯，為什麼只有我要承擔！？】

小凱跟小惠本來是一對令人稱羨夫妻，不料小凱在工作上遇到了妙齡單身同事小花，兩人天雷勾動地火竟然產生婚外情，小惠發現後怒不可遏，但小凱憑藉著三寸不爛之舌取得小惠的原諒，最後，小惠只向法院提告小花侵害配偶權，並求償50萬元損害賠償。小花賠償50萬元後，越想越不對勁，明明侵害配偶權是一起做的，為什麼只有她要賠償？憤而向法院提告請求小凱分擔賠償額25萬，對於小花這樣的主張，我國法院是怎麼看呢？

首先，我們要先釐清當侵害配偶權發生後，三個人間的法律關係為何，兩個人發生婚外情，侵害的是原配的配偶權，並且是「共同侵權」（民法第185條），當原配請求賠償時，兩人對於原配是負有連帶債務的，而原配可以對共同侵權人中之一人或全部，同時或先後請求一部或全部的賠償，也就是說，原配有多重選擇的請求權（民法第273條）。

而在連帶債務中，原本其中一個債務人賠償債權人後，本來就可以向另一個連帶債務人請求分擔連帶債務的一半（民法第280、281條），但在侵害配偶權這邊法院判決卻出現了歧異！？