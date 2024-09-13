婚外情中的法律糾紛：配偶與外遇對象的賠償責任是怎麼分配的？

【外遇是兩個人的錯，為什麼只有我要承擔！？】
小凱跟小惠本來是一對令人稱羨夫妻，不料小凱在工作上遇到了妙齡單身同事小花，兩人天雷勾動地火竟然產生婚外情，小惠發現後怒不可遏，但小凱憑藉著三寸不爛之舌取得小惠的原諒，最後，小惠只向法院提告小花侵害配偶權，並求償50萬元損害賠償。小花賠償50萬元後，越想越不對勁，明明侵害配偶權是一起做的，為什麼只有她要賠償？憤而向法院提告請求小凱分擔賠償額25萬，對於小花這樣的主張，我國法院是怎麼看呢？
首先，我們要先釐清當侵害配偶權發生後，三個人間的法律關係為何，兩個人發生婚外情，侵害的是原配的配偶權，並且是「共同侵權」（民法第185條），當原配請求賠償時，兩人對於原配是負有連帶債務的，而原配可以對共同侵權人中之一人或全部，同時或先後請求一部或全部的賠償，也就是說，原配有多重選擇的請求權（民法第273條）。
而在連帶債務中，原本其中一個債務人賠償債權人後，本來就可以向另一個連帶債務人請求分擔連帶債務的一半（民法第280、281條），但在侵害配偶權這邊法院判決卻出現了歧異！？
【否定說】
法院判決認為「外遇對象」不得依連帶債務之內部分擔規定向 「侵害配偶權之�配偶」請求平均分擔賠償義務，主要原因有原侵害配偶權判決主文未記載「連帶」（因民法第272條規定連帶債務必須「明示」規定）、當初請求時未引用民法第185條之規定、判決時未同時審酌兩名侵害配偶權行為人之身分地位及經濟狀況，以及認為「受侵害之配偶」得僅針對「外遇對象」為一部之請求，則「侵害配偶權之配偶」部分之賠償責任即未因「受侵害之配偶」之清償而免除，因此認為並無負平均分擔之義務。
【肯定說】
法院判決認為「外遇對象」得依連帶債務之內部分擔規定向「侵害配偶權之配偶」請求平均分擔賠償義務，係因民法第185條第1項、第273條第1項、第280條、第281條第1項之規定，既然是共同侵權行為之連帶債務人，依規定本就應平均分擔賠償義務，內部分擔額為各二分之一，如果「外遇對象」先為清償，而致連帶債務人「侵害配偶權之配偶」可同免其責時，可向連帶債務人「侵害配偶權之配偶」請求償還各自分擔之部分。
【最後】
日常生活中我們常說「一人做事，一人擔」，那兩個人一起犯的錯也應該共同承擔才對，外遇是兩個人一起對於原配造成精神上的痛苦，法院在審理時根本無從切割兩個人的共同侵權行為，而因為這個痛苦所產生的精神慰撫金也理應是無法分割的，因此，我們認爲儘管小凱已取得小惠的原諒，但在小花賠償完50萬元後，仍可向小凱請求他應負擔的25萬元。