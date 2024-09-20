熊貓外送「店內價」爭議：公平會高額罰款的理由解析

【foodpanda要求餐廳一定要「店內價」公平會開罰！】
點外送的時候，只要看到寫著「店內價」就會覺得是種小確幸，而迫不及待的點下去，但這個「店內價」最近卻成為公平會對foodpanda（熊貓）開罰的原因，甚至開出高達200萬的罰單。究竟熊貓對這個「店內價」做了什麼？為什麼公平會會強勢開罰呢？
【原來熊貓這麼做！？】
公平會會對熊貓開罰，是因為熊貓要求餐廳刊登在平台上的價格要跟餐廳內的價格一模一樣，也就是說店裡賣多少，熊貓上就要賣多少。除此之外，雖然熊貓一開始跟餐廳說好，可以自己自由決定餐點的定價，或是要不要標上店內價，但之後如果餐廳想要拿掉店內價，就會發現原來有很多的限制，像是要經過熊貓的審核，或是甚至要參加促銷活動，才可以把這個店內價得標籤拿下來。這樣聽起來熊貓確實很兇很壞，但公平會又憑什麼對熊貓罰這麼多錢呢？
【公平會處分書怎麼說？】
公平會這次開罰，是依據公平法的第20條第5款「限制競爭的規定」。公平會的處分書提到，限制餐廳在平台上一定要店內價，對餐廳、對其他外送平台業者（像是Ubereats）都會出現限制競爭的情況。
對餐廳來說，限定店內價，就會讓餐廳沒有辦法針對內用跟外送平台定不一樣價格，影響餐廳的經營跟策略選擇；再來就是餐廳沒有辦法把被熊貓抽佣金的成本利用外送平台上比較高的價格去分攤，這樣最後就會導致非使用平台的消費者要分攤這個佣金成本。並且熊貓也不擔心調高佣金，如果餐廳因為熊貓調高佣金把餐點的價格調漲，因為「店內價」的枷鎖，餐廳裡的價格也一定要跟著漲，導致消費者也不會因此不用平台訂餐而轉向內用，因為內用的價錢會跟平台一樣。
至於對其他平台像是Ubereats來說，公平會認為店內價通常就是最低的「地板價」，這樣訂的結果會間接的保證餐廳在Ubereats的價格不低於熊貓的價錢，即使Ubereats收比較低的佣金，餐廳也不會放棄熊貓轉向Ubereats，因為餐廳不會在Ubereats定更低的價錢。而消費者在享受不到比較低價的情況下，就會繼續使用餐廳較多的熊貓，因此會削弱Ubereats在市場上的競爭。
因為上面對餐廳、對其他平台的影響，公平會認為熊貓有所謂的限制競爭的行為，因此對他開罰。
【處分書說的合理嗎？有不同意見！？】
但公平會這次作出處分並不是沒有反對的意見，公平會就有委員在不同意見書有提到：對餐廳來說，餐廳一開始就可以選擇要不要加入外送平台，雖然近年亦疫情嚴峻餐廳的確需要外送平台來擴大營運範圍，但不能把疫情嚴峻當成常態。並且目前除了熊貓還有Ubereats可以選，兩個在市場上可說是互相匹敵，因此餐廳也可選擇不跟熊貓合作來避免被用「店內價」限制，因此沒有限制到餐廳在市場上的競爭。
除此之外，筆者也認為熊貓的行為雖然限制餐廳的營運決策，但餐廳也可以藉由參加促銷活動解套，此外餐廳雖然外送平台跟店內價格要相同，但最終餐廳仍然可以自己決定價格，在市場上與其他餐廳競爭。
至於對於Ubereats來說，筆者則認為公平會處分書提到的情形不一定會發生，如果Ubereats降低佣金，餐廳自然也可以在Ubereats用更低的價錢當定價，也可以賺到一樣的錢（例如在熊貓100元的餐點會被收40元的佣金，餐廳可以賺60元，但如果Ubereats的佣金只收30，餐廳在Ubereats只要定價90元就可以賺到一樣的錢，價格更低甚至更多消費者會選購），那餐廳就有可能會離開熊貓，難想像對Ubereats的競爭會有嚴重的影響。
【強制店內價行不行，讓我們繼續看下去】
這次公平會的裁罰，公平會內部、熊貓都有不同的看法，此外裁罰也有包含「來店取餐」的部分，但礙於篇幅，這次就不討論了。
不過也讓人好奇，這次裁罰案件如果後續有進入法院進行審理，又會有什麼發展呢？讓消費者看到會開心的「店內價」以後會變成怎麼樣，讓我們繼續看下去！
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