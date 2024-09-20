熊貓外送「店內價」爭議：公平會高額罰款的理由解析

【公平會處分書怎麼說？】

公平會這次開罰，是依據公平法的第20條第5款「限制競爭的規定」。公平會的處分書提到，限制餐廳在平台上一定要店內價，對餐廳、對其他外送平台業者（像是Ubereats）都會出現限制競爭的情況。

對餐廳來說，限定店內價，就會讓餐廳沒有辦法針對內用跟外送平台定不一樣價格，影響餐廳的經營跟策略選擇；再來就是餐廳沒有辦法把被熊貓抽佣金的成本利用外送平台上比較高的價格去分攤，這樣最後就會導致非使用平台的消費者要分攤這個佣金成本。並且熊貓也不擔心調高佣金，如果餐廳因為熊貓調高佣金把餐點的價格調漲，因為「店內價」的枷鎖，餐廳裡的價格也一定要跟著漲，導致消費者也不會因此不用平台訂餐而轉向內用，因為內用的價錢會跟平台一樣。

至於對其他平台像是Ubereats來說，公平會認為店內價通常就是最低的「地板價」，這樣訂的結果會間接的保證餐廳在Ubereats的價格不低於熊貓的價錢，即使Ubereats收比較低的佣金，餐廳也不會放棄熊貓轉向Ubereats，因為餐廳不會在Ubereats定更低的價錢。而消費者在享受不到比較低價的情況下，就會繼續使用餐廳較多的熊貓，因此會削弱Ubereats在市場上的競爭。

因為上面對餐廳、對其他平台的影響，公平會認為熊貓有所謂的限制競爭的行為，因此對他開罰。