詐欺集團的關鍵角色：揭開車手的刑事責任

【刑法加重詐欺罪共同正犯】

車手一般都會被認定屬於詐騙集團的一員，符合 刑法第339條之4規定的加重詐欺罪，為3人以上共同犯之，其刑罰為1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。不過共同正犯必須符合「主觀上犯意聯絡及客觀上行為分擔」，法院判決上都會認為車手提領款項是詐欺構成要件的一部分，且現在政府機關打擊詐騙集團的力度之大，在各個提款機上都會有警示以及車手照片，常理推論都會知道自己拿別人的提款卡去提款機領錢而且領錢就能有一定的報酬，已經對於這是詐騙有一定的認識了，所以大部分都會成立加重詐欺罪的共同正犯。

不過，近期也有實務判決（臺灣彰化地方法院110年金訴字第85號刑事判決）認為如果車手本身可以提出相關證據證明自己也是「被詐騙」去當車手，例如應徵工作對話截圖、事後有無報警等等，是有機會可以被認定沒有犯意聯絡而不成立加重詐欺罪。