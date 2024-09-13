遺屬權益保護：犯罪被害人補償金的法律探討

【那犯罪加害人不用賠償嗎⋯⋯？】

依照現行法律，本法第12條規定，國家可以在支付補償金之後向犯罪行為人求償。也就是說，國家並不是幫加害人付了這筆賠償金，只是因為不要讓被害人拿到賠償的日子遙遙無期，而先跟被害人這筆錢、之後再跟加害人要。所以加害人的賠償的責任並不會因為國家的介入而消失。

這些是關於犯罪被害人補償金的重要小知識，更多詳細的資訊也可以在犯罪被害人保護協會的官方網站上找到，但是也衷心希望大家都不要有用到的一天啦！

新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/6675145