遺屬權益保護：犯罪被害人補償金的法律探討

【什麼是犯罪被害人補償金？】
上個月有一案件被台北高等行政法院判定必須要返還犯罪被害人補償金，案件起因是因為，104年時有一名妻子在火災當中逃避不及而喪生，樓下鄰居被起訴過失致死，並於106年度的時候獲判無罪確定。因為妻子的死亡，丈夫彼時拿到了一筆「犯罪被害人補償金」，後法院認定不成立刑法上的無過失致死而鄰居沒有犯罪，妻子也就非「犯罪」的被害人，故丈夫要將這筆「犯罪被害人補償金」返還給犯罪被害人補償審議委員會。
【犯罪被害人保護法】
犯罪被害人補償金的法令依據規定在《犯罪被害人保護法》。本法第4條規定：「因犯罪行為被害而死亡者之遺屬、受重傷者及性侵害犯罪行為被害人」，可以申請犯罪被害補償金。而為什麼國家會給被害人或者是被害人遺屬（遺囑依照本法第6條依序包含：父母、配偶及子女、祖父母、孫子女、兄弟姊妹）這筆補償金呢？本法的立法理由中有寫到，在許多重大使人死亡或受重傷的案件當中，被害人可能會因為許多原因而拿不到加害人所應負擔的損害賠償，比如：加害人資歷不足、加害人為未成年；身受重傷或死亡的案件中，時常也會為加害人或其遺屬帶來經濟負擔，如：龐大的醫療費用或生活費，或者是死後的喪葬費用。國家此時便介入提供補償金，協助加害人及其遺囑度過難關。
【如何申請犯罪被害人補償金？】
在知道有犯罪被害時起二年內沒有提出申請，就不能申請。此外，從犯罪被發生時起已過五年，也不能申請。被害人或其遺屬可以將案件發生（如：報案三聯單、檢察官起訴書）、案件結果（死亡或重傷結果）以及身份關係的證明準備好，到案發地地檢署設立的「犯罪被害人補償審議委員會」申請。依據犯罪被害人保護法第17條，3個月內會有是否准許補償申請的決定（不過程序上時常因為證據搜集或者是與案件相關的訴訟發展，而導致大於3個月）。
【那犯罪加害人不用賠償嗎⋯⋯？】
依照現行法律，本法第12條規定，國家可以在支付補償金之後向犯罪行為人求償。也就是說，國家並不是幫加害人付了這筆賠償金，只是因為不要讓被害人拿到賠償的日子遙遙無期，而先跟被害人這筆錢、之後再跟加害人要。所以加害人的賠償的責任並不會因為國家的介入而消失。
這些是關於犯罪被害人補償金的重要小知識，更多詳細的資訊也可以在犯罪被害人保護協會的官方網站上找到，但是也衷心希望大家都不要有用到的一天啦！
新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/6675145