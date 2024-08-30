新年換工作？談談離職前應注意的電腦使用法律問題

【第359條到底寫的是什麼？】

就條文當中的取得、刪除以及變更，應該是比較好理解的。然而其他構成要件，又是什麼意思呢？因為如前所述，法院常常用到這一條，也就免不了要對這條作出解釋了。依照法院判決，「無故」指的是沒有正當權源或沒有正當事由，如：「未經所有人許可」、「無處分權限」、「違反所有人意思」、「逾越授權範圍」等等情況都是屬於「無故」；另外也要參考個案人事時地物、受干擾、受侵害判斷是否超過社會通念所能容忍的範圍；而電磁紀錄在刑法第10條第6款其實有規定，電腦裡面的資料都屬於「電磁紀錄」。而最後，什麼是「致生損害」呢？怎樣才叫作是損害？法院認為是指「公眾或他人有可受法律保護之利益，因該侵害行為，而受有損害者而言」。而參考許多判決來看，其實法院把致生損害拉的很寬，很多情形都會成立。比如說備份配偶通姦事實的行車記錄器，法院認為「配偶的隱私期待受損」是侵害（最高法院刑事判決107年度台上字第1096號）；離職前將客戶資料傳給自己，「影響公司的競爭優勢」也是損害（臺灣臺北地方法院刑事判決110年度訴字第227號）。

所以簡單來說，只要不是自己的電腦或者是不屬於自己的電磁紀錄，最好就是原封不動還給別人，否則很容易一不小心就因為簡單的刪除或備份的行為，觸犯妨害電腦使用罪啦（哭）！