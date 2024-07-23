數位時代的性隱私挑戰：從小玉案看修法的必要性

【在開始討論新增訂條文前，必須先來看看在未修正前，現行法面對侵犯性隱私行為是如何處理的呢？】
侵犯性隱私行為大概有兩個態樣，一為將錄製的私密影片外流（復仇式色情），另一種則為製作他人不實性影像並散佈（換臉成人片），法院有不同處理模式：
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未經他人同意錄製且外流：涉及妨害秘密罪（刑法第315-1、315-2條）、加重誹謗罪（刑法第310條）及散佈猥褻物罪（刑法第235條）。 (1.)妨害秘密罪：私密�影片內容不論是有無發生性交行為，只要有拍到他人身體隱私部位，就可以被認定為是刑法上所欲保護的秘密，將其散佈於網路上，散布的行為則構成刑法第315-2條的加重妨害秘密罪。 (2.)散佈猥褻物罪：有關於猥褻的定義可以參考司法院釋字第407、617號解釋，必須客觀上足以滿足性慾，且內容與性器官、性行為與性文化的描繪與敘述連結，要能引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化而言。倘若私密影片內容符合上述猥褻物的定義，將其散布於眾就可能構成散布猥褻影像。 (3.)加重誹謗罪：倘若主觀上具有散布於眾的意圖，並將私人影片外流，對於影片內出現的人都是會造成名譽的一大損害，由於透過影片的方式傳播，對於名譽的損害更加嚴重也會構成加重誹謗罪。
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製作他人不實性影像並散佈：涉及非法利用個人資料罪（個人資料保護法第41條）、散布猥褻物罪（刑法第235條）及加重誹謗罪（刑法第310條） (1.)非法利用個人資料罪：被害人的人臉特徵、姓名、藝名及網路暱稱等，是足以讓大眾辨認被害人的「個人資料」，就會落入個資法的保障。而製作他人不實性影像係利用個資的行為，且顯然超過蒐集個資的必要範圍，使瀏覽影片的人，可以從換臉影片輕易連結到特定個人，構成非法利用他人資料罪。 (2.)散布猥褻物罪、加重誹謗罪：製作他人不實性影像的目的在於透過不雅的行為，用以刺激或滿足他人性慾，進而達到羞辱他人名譽的結果，亦會構成散布猥褻物罪、加重誹謗罪。
【過往因為沒有專法處理相關犯罪，導致民眾忿忿不平，而修正後的刑法又該如何處理上述問題呢？】
增訂第28-1章為「妨害性隱私及不實性影像罪章」，其內容概略如下：
1.增訂未經他人同意攝錄性影像罪，最重處3年有期徒刑（均有另外處罰營利行為，但限於篇幅先不考慮意圖營利之情形，下同）。
2.增訂以強暴、脅迫攝錄性影像罪，最重處5年有期徒刑。
3.增訂未經同意散布性影像罪，最重處5年有期徒刑。
4.增訂製作或散布他人不實性影像罪，最重處5年有期徒刑。
5.所謂「性影像」，是指包括性器接合、或者會引起他人性慾之猥褻畫面。
細究修增訂條文，不論是未經他人同意攝錄性影像、以強暴脅迫拍攝性影像或是未經同意散佈，在現行法下都可以透過妨害秘密罪、強制猥褻罪、散布猥褻物及加重誹謗罪處理，似乎只有「增訂製作或散布他人不實性影像罪」小玉條款有立法的必要性，但小玉條款與「性隱私」的關聯性甚微，真的適合與其餘三種類型犯罪混爲一談嗎？
另外，增訂所謂「性影像」的定義，修正理由中表示現行法用散佈褻物罪處理，使其性影像遭受「猥褻物品」之污名，加劇社會對於被害人之歧視及責難，且未能妥適對應各類行為惡性，及對被害人權利侵害之嚴重性予以合理評價，但如果細看「性影像」的定義可以發現其實與司法院釋字407、617號解釋定義的「猥褻物」並無太大的不同，可以說立法者自打嘴巴。
從刑度來看，偷拍固然可惡，但將偷拍行為提高到最重5年有期徒刑，而未經同意散布性私密影像卻僅有最重2年有期徒刑，造成輕重完全失衡。為了處理換臉部分，針對「性影音」刑度最重可以到5年有期徒刑，若有營利行為最重可以到7年有期徒刑；針對「不實訊息活動」刑度最重可以到3年有期徒刑，若有營利行為最重可以到5年有期徒刑。虛擬的影�像卻比真實的影像處罰來的嚴重，不僅讓人產生現象立法的疑慮。
【最後】
因為小玉事件以及外流私密影片的行為層出不窮，雖然督處了立法者快速修法，但修正後的條文與現行法並無太大的差異，頂多是刑度較高，將來法院要如何論罪處理也尚待觀察。對於被害者而言，入罪化只是第一步，只能達到嚇阻降低此類犯罪，但更重要的是性私密影像要如何盡快從網路世界上消聲匿跡，這部分要仰賴作為散佈媒介的網路平台方，未來修法也可以朝向課予平台方下架的義務，讓被害人的保障更加完整。
新聞來源：https://reurl.cc/91l32O