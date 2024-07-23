數位時代的性隱私挑戰：從小玉案看修法的必要性

【過往因為沒有專法處理相關犯罪，導致民眾忿忿不平，而修正後的刑法又該如何處理上述問題呢？】

增訂第28-1章為「妨害性隱私及不實性影像罪章」，其內容概略如下：

1.增訂未經他人同意攝錄性影像罪，最重處3年有期徒刑（均有另外處罰營利行為，但限於篇幅先不考慮意圖營利之情形，下同）。

2.增訂以強暴、脅迫攝錄性影像罪，最重處5年有期徒刑。

3.增訂未經同意散布性影像罪，最重處5年有期徒刑。

4.增訂製作或散布他人不實性影像罪，最重處5年有期徒刑。

5.所謂「性影像」，是指包括性器接合、或者會引起他人性慾之猥褻畫面。

細究修增訂條文，不論是未經他人同意攝錄性影像、以強暴脅迫拍攝性影像或是未經同意散佈，在現行法下都可以透過妨害秘密罪、強制猥褻罪、散布猥褻物及加重誹謗罪處理，似乎只有「增訂製作或散布他人不實性影像罪」小玉條款有立法的必要性，但小玉條款與「性隱私」的關聯性甚微，真的適合與其餘三種類型犯罪混爲一談嗎？

另外，增訂所謂「性影像」的定義，修正理由中表示現行法用散佈褻物罪處理，使其性影像遭受「猥褻物品」之污名，加劇社會對於被害人之歧視及責難，且未能妥適對應各類行為惡性，及對被害人權利侵害之嚴重性予以合理評價，但如果細看「性影像」的定義可以發現其實與司法院釋字407、617號解釋定義的「猥褻物」並無太大的不同，可以說立法者自打嘴巴。

從刑度來看，偷拍固然可惡，但將偷拍行為提高到最重5年有期徒刑，而未經同意散布性私密影像卻僅有最重2年有期徒刑，造成輕重完全失衡。為了處理換臉部分，針對「性影音」刑度最重可以到5年有期徒刑，若有營利行為最重可以到7年有期徒刑；針對「不實訊息活動」刑度最重可以到3年有期徒刑，若有營利行為最重可以到5年有期徒刑。虛擬的影�像卻比真實的影像處罰來的嚴重，不僅讓人產生現象立法的疑慮。