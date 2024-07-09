離婚後怎麼報稅？小孩扶養由誰申報？律師：先了解兩套標準

【離婚後要怎麼報稅？】

前陣子報稅季，與報稅有關的問題�都成了熱門話題。大家應該都知道依所得稅法第15條規定，若結了婚在報稅時就需要合併申報所得稅（分居例外），但可能有疑問的是，離婚後是否還有合併申報義務？

其實離婚的規定跟結婚類似---在離婚日（協議離婚以登記日為基準日，判決離婚則以判決確定日為基準日）的隔年度辦理綜合所得稅結算申報時，還是自行選擇分別或與配偶合併辦理結算申報，但再之後的年度就應該要合併辦理結算申報。

舉例來說，若配偶於111年度中離婚，在112年度要辦理111年度綜合所得稅結算申報時，是可以自由選擇要與前配偶分別或是合併辦理結算申報的。但在113年度辦理112年度綜合所得稅結算申報時，就「應該」要分開辦理結算申報。