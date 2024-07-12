麥當勞工讀生冷凍庫意外案：雇主法律責任深度分析

【雇主有哪些法定責任？】

麥當勞主張對於工作場所，已依法設置足夠安全措施，店經理、員工已盡力協助李姓男子就醫，並無任何監督疏失，但小李父母不服，提出麥當勞內部之安全衛生工作守則第4章第3節「冷凍冷藏工作守則」第3條規定：「冷凍冰箱/冷凍庫的溫度控制範圍為攝氏負18度或更低」，第22條規定：「進入時應穿著禦寒衣物」，第2章「事業之安全衛生管理及各級之權責」第3條第4款第3目規定：「餐廳實習襄理及組長負責辦理『監督所屬依安全作業程序實施』」，讓法院認定既然內部規則有賦予店內經理有監督安全作業程序的實施，那就要確認每名員工均有依照規定著防寒衣進入冷凍庫才對，因此，認為麥當勞確實有監督上的疏失。

但難道公司內部沒有規定雇主有監督義務，雇主就可以免責嗎？那當然不是！

民法第483-1條：受僱人服勞務，其生命、身體、健康有受危害之虞者，僱用人應按其情形為必要之預防；受僱人服勞務，因非可歸責於自己之事由，致受損害者，得向僱用人請求賠償。

因此，即便內部規定沒有明定雇主有預防義務，但依據民法規定雇主本就有為勞工提供安全工作環境的義務。