安寧生活的指南：解決鄰居噪音困擾的方法與法律依據

【檢舉大法，還我一個安靜生活】

其中的一個方法，就是像主管機關檢舉或是報警，讓噪音發出者受到環保局的警告以及罰款或是被警察開罰單，改善原本的噪音。 但因為不同的聲音會受到不同的法規規範，處理的單位也會不同，檢舉前要先認識什麼是噪音，怎麼樣才算是噪音！

依「噪音管制法」檢舉

如果今天在家裡聽到的噪音，是廟會、婚喪、餐飲或是工廠發出的，那可以用來檢舉的法規就是「噪音管制法」。不過要檢舉還要注意時段跟發出聲音的大小。

首先，噪音管制的區域可以分成4區，一般的住宅會被歸類在第二類（供住宅使用為主且需要安寧）或是第三類（以住宅使用為主，但混合商業或工業等使用，且須維護住宅安寧）這兩區域，不過各縣市可以依法自行劃定區域，大部分住宅都會劃分在第二類中。

而在這些區域裡面，又進一步的規定日間（第二類：6:00-20:00、第三類：7:00-20:00）、晚間（第二類：20:00-22:00、第三類：20:00-23:00）跟夜間（第二類：22:00-6:00、第三類：23:00-7:00）的時段分別可以發出聲音的大小。各縣市政府也會依照各地的情況訂立符合當地的規定，像是新北市環保局就有公告，在第二類住宅區22:00-8:00的時段不能用樂器發出聲聲響，也就是不可以彈鋼琴、吹樂器發出聲響。

至於檢舉的方式，可以向行政院環境保護署或各縣市的環保局通報，最方便的方法可以上環保署架設的公害污染陳情網路受理系統 來通報。

依「社會秩序維護法」檢舉

但如果今天在家裡聽到的聲音，是沒有持續性但又很難測量的時候（像是狗叫聲、嬉鬧聲、唱歌等），那就可以依照「社會秩序維護法」報警檢舉。

依社維法第72條規定，製造噪音或是深夜喧嘩，有妨害公眾安寧的話，可以處6000元以下的罰鍰，而聲音有沒有妨礙公眾安寧，判斷上通常都是當鄰居報警，處理的警員身歷其境去瞭解，噪音確實傳到戶外，又經過鄰居的證實難以忍受，才可以認為有妨害公眾安寧（司法院（81）廳刑一字第329 號函參照）。

但因為聲音稍縱即逝，要檢舉的時候常常很難提出證明，這時候不妨可以用錄音錄影的方式，錄下發出噪音的時間和聲音，再跟警察報案。

不過噪音有時候真的很難區分，究竟要通報環保局還是報警。這時候可以先錄下來，並且報警，來當成第一步的處理。