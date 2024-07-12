神明下凡？乩童打信徒的法律角度分析

【是因為自己不知道在做什麼，才打下去的⋯⋯】

後來該名乩童接受採訪，表示自己受到神明附身的時候並沒有辦法控制自己的行為，也不知道自己在做什麼，打了那一巴掌也不是因為自己的意思才打的，這樣的論述，其實聽起來很像是刑法第19條所規定的狀況。

刑法第19條 規定，若因為精神障礙或其他心智缺陷，導致「不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，或者是「其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」，不用處罰或者是減輕其刑，但第3項規定，如果是因為自己的故意或過失導致前述狀況，則還是要處罰。本條很常運用在因為精神疾病而犯罪的行為人上（比如：導致行為人充滿幻覺的思覺失調症），當行為人因為疾病而無法控制自己的行為而犯罪時，就有適用這條的空間，不處罰行為人或者是減輕刑度。

不過，本案其實很難用刑法第19條，首先，受神明附身是否是一種「精神障礙或其他心智缺陷」，大多數的人應該都認為不是（應該是一種人神之間的信任與榮耀）；其次，傳統民間信仰裡的另一個世界，並不是人間司法能夠衡量的領域，法院根本不會想到要用19條去處理涉及超自然力量的問題。

那為什麼傷害行為如此罪證確鑿，乩童還是沒有被判傷害罪呢？傷害罪在刑法當中是屬於告訴乃論之罪（刑法第287條），只要被害人不提出告訴，檢察官或者是司法機關當然也就不會介入了。這也是本案中信徒的決定，該信徒認為自己沒有受到傷害，也沒有尋求司法協助，因此就算真的打了一巴掌而很可能成立傷害罪，司法還是不會管這件事喔！

新聞來源：https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1222851