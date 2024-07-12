判決背後的爭議：『飯局妹』案例引發法律與社會價值觀之爭

【「流浪漢」、「性工作者」、「飯局妹」⋯⋯】

依照現今的法院實務判決，刑法第310條的誹謗罪是在保護他人名譽，並且是規範「事實陳述」為限。也就是說，陳述內容必須不是出於主觀評價、意見表達，主觀評價是屬於刑法第309條公然侮辱罪處罰範圍。舉例來說，如果惡鄰A在超市遇到惡鄰B，A對B說：「你這不知恥、齷齪、下流、狗養的雜種！」這句話並非是指涉某種具體事實，而是A對B的粗俗謾罵以及極度討厭的表示，那就會是是否成立公然侮辱罪的問題。

回到本案，誹謗罪是在保護他人「名譽」，然而是保護怎麼樣的「名譽」呢？本案高等法院採取了一個比較接近「政治正確」的立場，認爲本來我們大家就要有「職業不分貴賤」的觀念，所以稱呼他人是「飯局妹」也不過就如同我們稱呼他人是「律師」、「醫師」一樣稀鬆平常。同理，若我們說他人是「流浪漢」、「性工作者」（而他人真的是一名流浪漢或性工作者），依照本法院見解，也並不會有誹謗罪的問題。

不過，「名譽」是一個怎麼樣抽象的東西呢？「名譽」的形成、什麼樣的「名譽」是好的、什麼樣是壞的，取決於我們所處的社會環境，因此特定人事物的「名譽」一定和社會價值觀脫離不了關係。「飯局妹」在現今的社會環境之下，可能還是人們在介紹自己的職業時，不太會想向他人說「我是一名『飯妹（飯局小姐）』」，而大家會於這個職業可能還是有偏見。所以像在本案例子，確實還是會有貶損他人人格的問題。