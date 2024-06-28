基地台安裝爭議：公寓條例中的關鍵條款解析

【無論如何，都要得到「所有」區分所有權人同意嗎？】

事實上，並不是在任何案例都必須要得到所有人區分所有權人同意。民法第820條有「分管契約」的規定；也就是說，若住戶們自己約定某一塊共有物交由特定的人或數人管理，在大家已經約定好的情況下，不能管的人當然就沒有置喙餘地。不過，在本案中，各住戶之間並沒有分管契約，所以苗栗地方法院認為原告住戶確實可以表示不同意裝基地台。

在這篇文章結束前，我們再稍稍延伸一下，現在很多集合式住宅常常距離差很遠，舉例來說：有沒有可能A棟住戶可以不同意在離很遠的R棟頂樓裝基地台，並且要求拆除？原則上，必須要是建築物屬於「一建築物」的住戶，才屬於該棟的區分所有權人、也因此才可以表示不同意（參《公寓條例》第3條第2款），而什麼樣叫作「一建築物」？法院會去參考是否使用共同結構、地基、樑柱等等因素，無法一概而論；所以如果是距離已經差很遠了，應該是不會有這種「管很寬」的問題。

新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20230209/2437300.htm