結婚證人要找誰？律師：可不是人人都能當！

（一）結婚證人的法定資格

（一）結婚證人的法定資格

結婚證人作為見證新人締結婚姻的重要角色，需要符合特定的條件才能擔任。以下我們將詳細說明結婚證人的年齡限制和行為能力要求，讓您了解如何選擇結婚證人。

1.年齡限制

根據法律規定，結婚證人必須年滿18歲。這個年齡限制的目的在於確保證人具備足夠的認知能力和判斷力，能夠理解作為證人的責任和義務。18歲以上的證人在法律上被認為是成年人，具有完全行為能力，能夠對自己的行為負責。這一點對於結婚證人尤為重要，因為他們需要在結婚登記文件上簽名，見證新人的婚姻關係。

2.行為能力要求

除了年齡限制外，結婚證人還需要具備行為能力。行為能力是指一個人能夠透過自己的行為取得權利和承擔義務的資格。換句話說，結婚證人必須是心智健全、意識清晰的個人，能夠理解自己作為證人的角色和責任。

過去，最高法院曾在51年度台上字第551號民事判例中表示：「……所謂二人以上之證人，祇須有行為能力在場親見而願證明者為已足……。」這個判例明確指出，結婚證人必須具有行為能力。

此外，內政部在台內戶字第10001246461號函（2011/6/30）的說明三中也提到：「集團結婚證書上所載證婚人以外之介紹人或主婚人等，如有行為能力在場親見而願證明者，可論為結婚之證人，無須拘泥於文字之表達是否必為證婚人。」這進一步確認了在行政作業上，擔任結婚證人必須具備行為能力的要求。

綜上所述，結婚證人必須年滿18歲，具備完全行為能力，才能合法地擔任證人角色。選擇符合這些法定資格的證人，才能夠確保婚姻登記的有效性。