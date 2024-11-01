喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
結婚證人

結婚證人要找誰？律師：可不是人人都能當！

離婚/繼承雷皓明律師發佈 2024-11-01更新 2026-10-30
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

結婚見證人的任務，就是要親自見聞，以證明簽署結婚契約的雙方在結婚當時具有結婚的真意。所謂結婚的真意是指，雙方當事人內心確實了解結婚的意義，彼此真心想要締結婚姻，並且建立共同生活關係。雖然民法對結婚證書證人的資格沒有特別限制，但也不是隨便找個人就能勝任。

結婚證人的角色與重要性

在台灣，從2008年5月23日起，結婚改採「登記婚」的制度。也就是說，雙方當事人必須以書面向戶政機關登記結婚，婚姻關係才會正式成立生效。如果沒有完成結婚登記，即使已經舉行了結婚儀式，甚至生兒育女，在法律上雙方仍然沒有有效的婚姻關係。

結婚證人的任務是親自見證並證明簽署結婚契約的雙方在結婚當下具有真誠的結婚意願。沒有結婚證人的見證，婚姻就無法合法生效。

結婚證人的重要性不容小覷，他們必須清楚理解結婚的意義，並親自見證新人雙方的婚姻意向。如果證人對結婚的意義一知半解，或者並未實際見證婚姻締結過程，將可能因為無法證實新人的結婚真意而影響婚姻效力。

（一）結婚證人的法定資格

結婚證人作為見證新人締結婚姻的重要角色，需要符合特定的條件才能擔任。以下我們將詳細說明結婚證人的年齡限制和行為能力要求，讓您了解如何選擇結婚證人。

1.年齡限制

根據法律規定，結婚證人必須年滿18歲。這個年齡限制的目的在於確保證人具備足夠的認知能力和判斷力，能夠理解作為證人的責任和義務。18歲以上的證人在法律上被認為是成年人，具有完全行為能力，能夠對自己的行為負責。這一點對於結婚證人尤為重要，因為他們需要在結婚登記文件上簽名，見證新人的婚姻關係。

2.行為能力要求

除了年齡限制外，結婚證人還需要具備行為能力。行為能力是指一個人能夠透過自己的行為取得權利和承擔義務的資格。換句話說，結婚證人必須是心智健全、意識清晰的個人，能夠理解自己作為證人的角色和責任。

過去，最高法院曾在51年度台上字第551號民事判例中表示：「……所謂二人以上之證人，祇須有行為能力在場親見而願證明者為已足……。」這個判例明確指出，結婚證人必須具有行為能力。

此外，內政部在台內戶字第10001246461號函（2011/6/30）的說明三中也提到：「集團結婚證書上所載證婚人以外之介紹人或主婚人等，如有行為能力在場親見而願證明者，可論為結婚之證人，無須拘泥於文字之表達是否必為證婚人。」這進一步確認了在行政作業上，擔任結婚證人必須具備行為能力的要求。

綜上所述，結婚證人必須年滿18歲，具備完全行為能力，才能合法地擔任證人角色。選擇符合這些法定資格的證人，才能夠確保婚姻登記的有效性。

（二）結婚證人的職責

結婚證人是婚姻關係中不可或缺的一環，肩負著重要的任務。結婚證人的職責是親自見證新人雙方簽署結婚契約時，確認他們具有真正的結婚意願。這意味著證人必須清楚了解結婚的意義，並且能夠證明新人雙方在締結婚姻時，內心確實有共同建立婚姻關係的真意。

如果證人未能理解結婚的意義，或者並未親自見證結婚過程，會影響結婚的效力。因為在這種情況下，證人無法證明新人雙方具有結婚的真意，進而可能影響婚姻關係的有效性。因此，結婚證人必須謹慎對待自己的職責，確保自己能夠真實見證新人的結婚意願。

結婚證人的職責可以總結為以下幾點：

  • 親自見證新人雙方簽署結婚契約
  • 確認新人雙方具有真正的結婚意願
  • 在婚姻登記文件上簽名或蓋章，證明婚姻關係的合法性

常見的結婚證人選擇

在選擇結婚證人時，新人們通常會考慮與自己關係親近、了解彼此的人。這些人可能是家人、好友或同事，他們不僅能夠見證這個重要時刻，也能為新人的婚姻提供支持與祝福。以下我們將詳細討論幾種常見的結婚證人選擇。

常見的結婚證人

（一）家人

家人是最常被選為結婚證人的對象之一。父母、祖父母、兄弟姊妹等親屬，通常與新人有著深厚的情感連結，並且最了解新人的為人和價值觀。

（二）好友

好友是另一個常見的結婚證人選擇。多年的摯友、大學同學或其他關係親近的朋友，通常對新人雙方都有深入的了解，能夠真心見證他們的結合。

（三）同事

有時，同事之間的交情不亞於朋友。尤其是共事多年、彼此信任的同事，對於對方的為人和品行都有一定程度的了解。

結婚證人的禮俗與習慣

常見的結婚證人禮俗是在結婚證書蓋印章時，新人會發個小紅包給證人表示感謝。這個習慣源自於過去，現在雖然不是每個新人都會這樣做，但仍有不少人沿襲這個傳統。

證婚人紅包的金額通常不需要太大，主要是表達一種心意和謝意。總的來說，結婚證人禮俗和習慣雖然不是法定的要求，但仍反映了台灣社會中，人們對於婚姻的重視和祝福之情。無論是主動包紅包祝賀，或是收到新人的心意謝禮，都代表了這個特殊角色在婚禮過程中的意義。

以上就是有關結婚證人的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

離婚/繼承2026-10-29

輔助宣告有什麼條件限制？律師教你快速聲請和辦理撇步！

閱讀全文
離婚/繼承2026-10-07

遺囑怎麼寫才有法律效力？律師說明遺囑定義和有效寫法！

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

跨國離婚怎麼離？外籍配偶離婚程序家事律師一次解析！

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

暫時處分是什麼意思？憲法跟家事法的暫時處分有什麼不同？

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

外遇蒐證該自己來還是找徵信社？離婚律師：小心觸犯刑法！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

離婚/繼承2026-10-29

輔助宣告有什麼條件限制？律師教你快速聲請和辦理撇步！

當您的親人因輕微精神障礙或心智缺陷，導致無法完全處理自己的事務時，輔助宣告可以提供協助與保障。透過法院審理並選任輔助人，受輔助宣告人在特定法律行為上能獲得必要的支持，同時保有最大程度的自主權。本文將詳細說明輔助宣告的定義、聲請條件、辦理流程、法律效力等重點內容，讓您在面對親人需要協助時，能夠活用輔助宣告制度。

閱讀全文
離婚/繼承2026-10-07

遺囑怎麼寫才有法律效力？律師說明遺囑定義和有效寫法！

生前預立遺囑可以明確規劃遺產分配，防止未來家人因財產問題產生糾紛。但遺囑怎麼寫才有法律效力？為什麼常常會聽到遺囑無效的新聞？本文中資深律師為您詳細解析遺囑的種類、撰寫遺囑的重點，幫助您掌握遺囑的法律規定。

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

跨國離婚怎麼離？外籍配偶離婚程序家事律師一次解析！

和外籍配偶走到離婚，最讓人卡住的常常不是要不要離，而是該用哪一國法律、流程怎麼跑、文件要備哪些。跨國離婚比一般離婚多了管轄權、準據法、文件驗證和外國判決承認幾道關卡。這篇會把外籍配偶協議與裁判程序，連同各步驟的作業地點和應備文件一起講清楚。

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

暫時處分是什麼意思？憲法跟家事法的暫時處分有什麼不同？

台灣法律體系中，暫時處分可分為家事事件法和憲法訴訟法兩種類型。家事事件法中的暫時處分，適用於法院已受理的家事非訟事件，例如離婚、監護權、扶養費等案件；而憲法訴訟法中的暫時處分，則是憲法法庭為避免憲法保障的權利或公益遭受難以回復的重大損害，在具有急迫必要性且無其他防免手段的情況下，對相關事項所為的裁定。

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-30

外遇蒐證該自己來還是找徵信社？離婚律師：小心觸犯刑法！

當懷疑另一半外遇，很多人會想要自行蒐集外遇證據，例如在對方房間裝設監視器、放置錄音筆，或是偷偷翻拍手機的聊天紀錄。然而你是否想過這些行為可能觸犯會刑法？委託徵信社進行外遇蒐證能降低法律風險嗎？本文將深入分析外遇蒐證的法律界線，提醒您在捍衛自身權益的同時，也要謹慎避免觸法。

閱讀全文
離婚/繼承2026-09-02

遺產繼承卡關？其他繼承人不合作怎辦？律師說明繼承法規！

遺產繼承的順序是什麼？是否能自己辦理繼承程序？其他繼承人不配合怎麼辦？關於遺產繼承的種種疑問，包括財產繼承的範圍、有無遺囑的差別、繼承順位的順序、拋棄繼承和限定繼承等問題，本文中資深民事律師將進行詳細解答！

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook