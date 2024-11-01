結婚證人要找誰？律師：可不是人人都能當！

結婚證人的角色與重要性
在台灣，從2008年5月23日起，結婚改採「登記婚」的制度。也就是說，雙方當事人必須以書面向戶政機關登記結婚，婚姻關係才會正式成立生效。如果沒有完成結婚登記，即使已經舉行了結婚儀式，甚至生兒育女，在法律上雙方仍然沒有有效的婚姻關係。
結婚證人的任務是親自見證並證明簽署結婚契約的雙方在結婚當下具有真誠的結婚意願。沒有結婚證人的見證，婚姻就無法合法生效。
結婚證人的重要性不容小覷，他們必須清楚理解結婚的意義，並親自見證新人雙方的婚姻意向。如果證人對結婚的意義一知半解，或者並未實際見證婚姻締結過程，將可能因為無法證實新人的結婚真意而影響婚姻效力。
（一）結婚證人的法定資格
（一）結婚證人的法定資格
結婚證人作為見證新人締結婚姻的重要角色，需要符合特定的條件才能擔任。以下我們將詳細說明結婚證人的年齡限制和行為能力要求，讓您了解如何選擇結婚證人。
1.年齡限制
根據法律規定，結婚證人必須年滿18歲。這個年齡限制的目的在於確保證人具備足夠的認知能力和判斷力，能夠理解作為證人的責任和義務。18歲以上的證人在法律上被認為是成年人，具有完全行為能力，能夠對自己的行為負責。這一點對於結婚證人尤為重要，因為他們需要在結婚登記文件上簽名，見證新人的婚姻關係。
2.行為能力要求
除了年齡限制外，結婚證人還需要具備行為能力。行為能力是指一個人能夠透過自己的行為取得權利和承擔義務的資格。換句話說，結婚證人必須是心智健全、意識清晰的個人，能夠理解自己作為證人的角色和責任。
過去，最高法院曾在51年度台上字第551號民事判例中表示：「……所謂二人以上之證人，祇須有行為能力在場親見而願證明者為已足……。」這個判例明確指出，結婚證人必須具有行為能力。
此外，內政部在台內戶字第10001246461號函（2011/6/30）的說明三中也提到：「集團結婚證書上所載證婚人以外之介紹人或主婚人等，如有行為能力在場親見而願證明者，可論為結婚之證人，無須拘泥於文字之表達是否必為證婚人。」這進一步確認了在行政作業上，擔任結婚證人必須具備行為能力的要求。
綜上所述，結婚證人必須年滿18歲，具備完全行為能力，才能合法地擔任證人角色。選擇符合這些法定資格的證人，才能夠確保婚姻登記的有效性。
（二）結婚證人的職責
（二）結婚證人的職責
結婚證人是婚姻關係中不可或缺的一環，肩負著重要的任務。結婚證人的職責是親自見證新人雙方簽署結婚契約時，確認他們具有真正的結婚意願。這意味著證人必須清楚了解結婚的意義，並且能夠證明新人雙方在締結婚姻時，內心確實有共同建立婚姻關係的真意。
如果證人未能理解結婚的意義，或者並未親自見證結婚過程，會影響結婚的效力。因為在這種情況下，證人無法證明新人雙方具有結婚的真意，進而可能影響婚姻關係的有效性。因此，結婚證人必須謹慎對待自己的職責，確保自己能夠真實見證新人的結婚意願。
結婚證人的職責可以總結為以下幾點：
- 親自見證新人雙方簽署結婚契約
- 確認新人雙方具有真正的結婚意願
- 在婚姻登記文件上簽名或蓋章，證明婚姻關係的合法性
常見的結婚證人選擇
在選擇結婚證人時，新人們通常會考慮與自己關係親近、了解彼此的人。這些人可能是家人、好友或同事，他們不僅能夠見證這個重要時刻，也能為新人的婚姻提供支持與祝福。以下我們將詳細討論幾種常見的結婚證人選擇。
（一）家人
（一）家人
家人是最常被選為結婚證人的對象之一。父母、祖父母、兄弟姊妹等親屬，通常與新人有著深厚的情感連結，並且最了解新人的為人和價值觀。
（二）好友
（二）好友
好友是另一個常見的結婚證人選擇。多年的摯友、大學同學或其他關係親近的朋友，通常對新人雙方都有深入的了解，能夠真心見證他們的結合。
（三）同事
（三）同事
有時，同事之間的交情不亞於朋友。尤其是共事多年、彼此信任的同事，對於對方的為人和品行都有一定程度的了解。
結婚證人的禮俗與習慣
常見的結婚證人禮俗是在結婚證書蓋印章時，新人會發個小紅包給證人表示感謝。這個習慣源自於過去，現在雖然不是每個新人都會這樣做，但仍有不少人沿襲這個傳統。
證婚人紅包的金額通常不需要太大，主要是表達一種心意和謝意。總的來說，結婚證人禮俗和習慣雖然不是法定的要求，但仍反映了台灣社會中，人們對於婚姻的重視和祝福之情。無論是主動包紅包祝賀，或是收到新人的心意謝禮，都代表了這個特殊角色在婚禮過程中的意義。
以上就是有關結婚證人的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！