喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
要去哪裡找好保母？

保母虐童新聞頻傳！要去哪裡找好保母？資深律師來教你！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-08-02更新 2026-06-17
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

面對層出不窮的保母虐童事件，身為家長的您是否也很擔心孩子的托育安全？要去哪裡找到可靠的好保姆呢？本文就讓律師來告訴您，保母虐童的法律責任有哪些，選擇褓姆時又該注意什麼，讓孩子能免於受虐威脅，獲得妥善照顧。

保母虐童案件層出不窮，家長要如何避免悲劇發生？

近年來，保母虐童事件時有所聞，令人觸目驚心。為了防範憾事再次發生，身為家長的我們應該要更加謹慎地選擇合格立案保母，以確保孩子能夠受到良好照顧。雖然政府已制定相關法規來規範保母的資格，但仍偶有虐童事件傳出，顯示目前的管理機制仍有漏洞。

選擇合格立案保母是確保孩子安全的第一步，合格立案保母須經過背景調查和專業訓練，具備照顧幼兒的專業知識和技能。此外，合格立案保母也受到政府機關的定期稽查和管理，若有違規或不當行為，會立即遭到處分。相較之下，未立案的保母缺乏政府監管，家長難以確認其資格和品行，風險相對較高。

除了選擇合格立案保母，家長也應該建立良好的溝通管道，定期與保母討論孩子的狀況。若發現孩子有異常的行為或身體症狀，如情緒低落、身上有瘀青等，應立即向保母詢問，必要時可尋求專業協助。家長也可以不定期到托育場所探視，了解孩子的生活作息和照顧品質。

選擇合格立案保母，確保孩子受到良好照顧

（一）保母應具備合法登記資格

依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定，保母必須向地方主管機關辦理登記，取得合法執業資格。《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》進一步明訂下列條件：

  • 最近3個月內之健康檢查合格證明
  • 最近3個月內之警察刑事紀錄證明正本
  • 保母或托育人員技術士證、高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業證書，或托育人員專業訓練課程結業證書

未依規定完成登記的保母，可處新台幣6,000元以上3萬元以下罰鍰。藉由嚴格把關保母資格，方能確保托育品質，維護兒童權益。

（二）曾犯性侵、虐待等罪不得擔任保母

除了基本資格外，《兒童及少年福利與權益保障法》也明文禁止特定人士擔任保母，包括:

  1. 曾犯性侵害性騷擾或性剝削罪者
  2. 曾犯兒童及少年性交易防制條例之罪者
  3. 曾犯家庭暴力罪者
  4. 曾犯兒童及少年福利與權益保障法第97條各款所定之罪者

上述人士經判刑確定，於執行、裁判執行完畢或赦免後未逾5年者，皆不得擔任保母。透過嚴謹的背景查核機制，篩選出適任的托育人員，避免發生憾事。

法規依據保母（托育人員）應具備資格
兒童及少年福利與權益保障法向主管機關辦理登記
保母登記管理辦法1. 最近三個月內之健康檢查合格證明
2. 最近三個月內之警察刑事紀錄證明正本
3. 保母或托育人員技術士證、高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業證書，或托育人員專業訓練課程結業證書
兒童及少年福利與權益保障法第97條曾犯性侵、虐待、家暴等罪者不得擔任保母

（三）衛福部社家署托育媒合平台可查詢合格保母

為協助家長找到合格立案的保母，衛生福利部社會及家庭署建置了完整的托育人員查詢平台。家長可以透過該系統，搜尋經過政府審核通過的合格保母或合法托嬰中心，此外，平台上也提供了托育環境評估的相關資訊，方便家長參考。

除了審核保母本身的資格外，家長在選擇保母時，也應考量托育環境的安全性與衛生情形。建議家長平時可以不定期到托育場所觀察環境，並與保母保持良好的互動與溝通。透過定期了解孩子在保母家的生活情況，家長與保母之間才能建立信任的合作關係。

保母虐童重傷有哪些法律責任？

（一）刑事責任最重18年

保母虐童事件不僅對受害兒童造成身心創傷，也嚴重影響社會對托育品質的信任。

根據我國刑法規定，若故意凌虐未成年兒少致重傷，須加重其刑至二分之一，最重可處7年6個月以上18年以下有期徒刑，可見立法者對兒少保護議題的重視。

1.保母虐童判決：剴剴案

臺灣高等法院114年度國審上重訴字第4號判決

保母劉彩萱和胞姊劉若琳，明知剴剴為需保護之幼童，仍多次徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、推撞、綑綁、精神凌虐等，導致剴剴死亡，判決劉彩萱無期徒刑，劉若琳有期徒刑18年（仍可上訴）。

（二）民事賠償責任

保母除了要承擔刑事責任外，還須負擔民事賠償責任，包括：

  • 支付受害兒童的醫療費用
  • 後續復健治療費用
  • 精神慰撫金

發現虐童徵兆，醫事人員有責任通報疑似案件！

根據兒童及少年福利與權益保障法的規定，醫事人員、社工、教育人員等執行業務時，若知悉兒少疑似遭受虐待、不當對待等情形，都應立即向主管機關進行虐童通報。實際上有許多兒童受虐案件也是因為這樣才能及時被揭露，讓受虐兒童脫離苦海。

（一）兒童受虐可能有哪些徵兆？

那麼，受虐兒童會出現哪些特徵呢？常見的兒童受虐跡象包括：

  • 身上有多處無法合理解釋的瘀青、抓痕、燙傷等傷痕
  • 骨折、頭部外傷如顱內出血，卻說不出受傷原因
  • 情緒表現異常，如畏縮、焦慮、極度依賴或攻擊行為
  • 行為反常，如嗜睡、食慾不振、注意力不集中等

尤其醫療院所的醫事人員，更要提高警覺。如果看診時發現孩童有這些兒童受虐徵兆，卻無法提出合理解釋，就要懷疑孩子可能遭受虐待，應進一步了解狀況，必要時啟動虐童通報機制，以保護兒童安全。

（二）如何通報虐待兒童案件？

舉報對象虐童通報管道
各直轄市、縣市政府家防中心113 保護專線
各地方政府社會局處1999 民眾服務專線
警政單位110 報案專線

以上是關於保母虐童的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook