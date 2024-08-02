保母虐童新聞頻傳！要去哪裡找好保母？資深律師來教你！

保母虐童案件層出不窮，家長要如何避免悲劇發生？
近年來，保母虐童事件時有所聞，令人觸目驚心。為了防範憾事再次發生，身為家長的我們應該要更加謹慎地選擇合格立案保母，以確保孩子能夠受到良好照顧。雖然政府已制定相關法規來規範保母的資格，但仍偶有虐童事件傳出，顯示目前的管理機制仍有漏洞。
選擇合格立案保母是確保孩子安全的第一步，合格立案保母須經過背景調查和專業訓練，具備照顧幼兒的專業知識和技能。此外，合格立案保母也受到政府機關的定期稽查和管理，若有違規或不當行為，會立即遭到處分。相較之下，未立案的保母缺乏政府監管，家長難以確認其資格和品行，風險相對較高。
除了選擇合格立案保母，家長也應該建立良好的溝通管道，定期與保母討論孩子的狀況。若發現孩子有異常的行為或身體症狀，如情緒低落、身上有瘀青等，應立即向保母詢問，必要時可尋求專業協助。家長也可以不定期到托育場所探視，了解孩子的生活作息和照顧品質。
選擇合格立案保母，確保孩子受到良好照顧
（一）保母應具備合法登記資格
（一）保母應具備合法登記資格
依據《兒童及少年福利與權益保障法》�規定，保母必須向地方主管機關辦理登記，取得合法執業資格。《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》進一步明訂下列條件：
- 最近3個月內之健康檢查合格證明
- 最近3個月內之警察刑事紀錄證明正本
- 保母或托育人員技術士證、高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業證書，或托育人員專業訓練課程結業證書
未依規定完成登記的保母，可處新台幣6,000元以上3萬元以下罰鍰。藉由嚴格把關保母資格，方能確保托育品質，維護兒童權益。
（二）曾犯性侵、虐待等罪不得擔任保母
（二）曾犯性侵、虐待等罪不得擔任保母
除了基本資格外，《兒童及少年福利與權益保障法》也明文禁止特定人士擔任保母，包括:
上述人士經判刑確定，於執行、裁判執行完畢或赦免後未逾5年者，皆不得擔任保母。透過嚴謹的背景查核機制，篩選出適任的托育人員，避免發生憾事。
|法規依據
|保母（托育人員）應具備資格
|兒童及少年福利與權益保障法
|向主管機關辦理登記
|保母登記管理辦法
|1. 最近三個月內之健康檢查合格證明
2. 最近三個月內之警察刑事紀錄證明正本
3. 保母或托育人員技術士證、高級中等以�上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業證書，或托育人員專業訓練課程結業證書
|兒童及少年福利與權益保障法第97條
|曾犯性侵、虐待、家暴等罪者不得擔任保母
（三）衛福部社家署托育媒合平台可查詢合格保母
（三）衛福部社家署托育媒合平台可查詢合格保母
為協助家長找到合格立案的保母，衛生福利部社會及家庭署建置了完整的托育人員查詢平台。家長可以透過該系統，搜尋經過政府審核通過的合格保母或合法托嬰中心，此外，平台上也提供了托育環境評估的相關資訊，方便家長參考。
除了審核保母本身的資格外，家長在選擇保母時，也應考量托育環境的安全性與衛生情形。建議家長平時可以不定期到托育場所觀察環境，並與保母保持良好的互動與溝通。透過定期了解孩子在保母家的生活情況，家長與保母之間才能建立信任的合作關係。
保母虐童重傷有哪些法律責任？
（一）刑事責任最重18年
（一）刑事責任最重18年
保母虐童事件不僅對受害兒童造成身心創傷，也嚴重影響社會對托育品質的信任。
根據我國刑法規定，若故意凌虐未成年兒少致重傷，須加重其刑至二分之一，最重可處7年6個月以上18年以下有期徒刑，可見立法者對兒少保護議題的重視。
1.保母虐童判決��：剴剴案
臺灣高等法院114年度國審上重訴字第4號判決
保母劉彩萱和胞姊劉若琳，明知剴剴為需保護之幼童，仍多次徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、推撞、綑綁、精神凌虐等，導致剴剴死亡，判決劉彩萱無期徒刑，劉若琳有期徒刑18年（仍可上訴）。
（二）民事賠償責任
（二）民事賠償責任
保母除了要承擔刑事責任外，還須負擔民事賠償責任，包括：
- 支付受害兒童的醫療費用
- 後續復健治療費用
- 精神慰撫金
發現虐童徵兆，醫事人員有責任通報疑似案件！
根據兒童及少年福利與權益保障法的規定，醫事人員、社工、教育人員等執行業務時，若知悉兒少疑似遭受虐待、不當對待等情形，都應立即向主管機關進行虐童通報。實際上有許多兒童受虐案件也是因為這樣才能及時被揭露，讓受虐兒童脫離苦海。
（一）兒童受虐可能有哪些徵兆？
（一）兒童受虐可能有哪些徵兆？
那麼，受虐兒童會出現哪些特徵呢？常見的兒童受虐跡象包括：
- 身上有多處無法合理解釋的瘀青、抓痕、燙傷等傷痕
- 骨折、頭部外傷如顱內出血，卻說不出受傷原因
- 情緒表現異常，如畏縮、焦慮、極度依賴或攻擊行為
- 行為反常，如嗜睡、食慾不振、注意力不集中等
尤其醫療院所的醫事人員，更要提高警覺。如果看診時發現孩童有這些兒童受虐徵兆，卻無法提出合理解釋，就要懷疑孩子可能遭受虐待，應進一步了解狀況，必要時啟動虐童通報機制，以保護兒童安全。
（二）如何通報虐待兒童案件？
（二）如何通報虐待兒童案件？
|舉報對象
|虐童通報管道
|各直轄市、縣市政府家防中心
|113 保護專線
|各地方政府社會局處
|1999 民眾服務專線
|警政單位
|110 報案專線
以上是關於保母虐童的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！