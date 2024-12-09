打死人法院不受理　「一關鍵」律師告訴你.

【明明打死人了，為什麼法院不受理？】
在前年(107)曾發生一名張姓男子與社區保全楊姓男子發生口角，兩方大吵後張男找來四名友人助陣一同毆打楊男，最後保全楊男倒地不起，送醫後搶救不治。近來法院對此做出「不受理」判決（士林地方法院108年訴字第154號刑事判決），但為什麼這樣的狀況，法院會不受理呢？
【「打」和「死」之間有沒有因果關係？】
檢察官以【傷害致死罪】起訴張男等人，但經過法醫解剖鑑定後認為（節錄）：「被害人身上未發現有爭執打鬥傷痕，因遭多人毆打後，心臟病發倒地，心因性休克死亡；被害人右後枕部頭皮下出血為表淺傷，【不足以致死】。被害人明顯肥胖（腹部脂肪層厚8 公分），心臟肥大，研判【為加重死亡因素】；被害人另有脾腫大、慢性肝炎及肝臟中度脂肪變性；被害人並無其他足以致死的嚴重外傷或疾病。」
也就是說，法醫認為被害人死亡的主因是心臟病引發的休克，而不是張男等人毆打所造成的傷勢導致的；且本案的狀況是徒手毆打等動作，造成的傷勢僅為表淺傷，在一般情形並不會造成死亡的結果，這樣的意見換成法律用語就稱之為【沒有相當因果關係】。
【能不能預見這會出人命？】
傷害致死罪意思是原本加害人只有傷害的犯罪意思，但卻導致了比傷害更嚴重的��死亡結果發生，我們稱之為加重結果犯。在法律上規定，加重結果的發生需要以一般人之生活經驗及智識程度，且加害人主觀上預先判斷的可能。本件的狀況當中，一般人與加害者都難以預見這樣的毆打程度會導致死亡的結果，因此法院判斷本案不符合加重結果的要件，不成立傷害致死罪。
【不成立傷害致死，至少成立傷害罪吧？】
雖然因為沒有相當因果關係、不能預見死亡結果，而不成立傷害致死罪，但至少張男等人毆打的行為會構成普通傷害罪。但是，普通傷害罪是屬於【告訴乃論】，因此需要有告訴權人提起告訴，法院才能繼續進行程序，楊男的父母與張男等人已達成和解，所以選擇不提告傷害，因此法院才會下不受理判決。
但刑事法院不受理並不代表張男等人就不用負任何責任，根據新聞報導，張男等人有跟楊姓保全的家屬達成民事的和解，其實比起追究責任，更重要的是有沒有真正的獲得被害人家屬的原諒，讓整件憾事能夠和平落幕。
新聞來源：https://udn.com/news/story/7320/4344359 判決書：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=SLDM,108%2c%e8%a8%b4%2c154%2c20200207%2c1