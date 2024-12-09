打死人法院不受理　「一關鍵」律師告訴你.

【「打」和「死」之間有沒有因果關係？】

檢察官以【傷害致死罪】起訴張男等人，但經過法醫解剖鑑定後認為（節錄）：「被害人身上未發現有爭執打鬥傷痕，因遭多人毆打後，心臟病發倒地，心因性休克死亡；被害人右後枕部頭皮下出血為表淺傷，【不足以致死】。被害人明顯肥胖（腹部脂肪層厚8 公分），心臟肥大，研判【為加重死亡因素】；被害人另有脾腫大、慢性肝炎及肝臟中度脂肪變性；被害人並無其他足以致死的嚴重外傷或疾病。」

也就是說，法醫認為被害人死亡的主因是心臟病引發的休克，而不是張男等人毆打所造成的傷勢導致的；且本案的狀況是徒手毆打等動作，造成的傷勢僅為表淺傷，在一般情形並不會造成死亡的結果，這樣的意見換成法律用語就稱之為【沒有相當因果關係】。