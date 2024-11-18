「豪門爭產朱門恩怨」從張榮發遺囑案認識遺囑.

【從張榮發遺囑案認識遺囑】

有效的遺囑，該怎麼寫？ 遺產的繼承，除了按照法律的規定分配外，法律也允許被繼承人��（過世者）透過遺囑的方式，自由處分遺產。立遺囑的條件是：年滿16歲，且方式必須是下面的五種方式的其中一種。

1.【自書遺囑】：只要遺囑人自行書寫全文，記明年月日並親自簽名即可。但必須要親自手寫而不能以電腦打字的方式，有爭執時可以透過筆跡確認是否真的是本人所寫，是常見的遺囑類型。

2.【公證遺囑】：指定二人以上的見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可，最後記明年月日，由公證人、見證人及遺囑人一起簽名。雖然程序比較繁瑣，但可以確保本人真正的意思，將來比較不容易有爭執。

3.【密封遺囑】：由遺囑人或繕寫人書寫遺囑全文，遺囑人應在內文與密封的封縫處簽名，其餘步驟跟公證遺囑相同。雖然因為程序比較繁瑣，但能保持隱密性。

4.【代筆遺囑】：由遺囑人指定三人以上之見證人、遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可，由代筆人記明年月日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名則應按指印。在遺囑人不便寫字或是不識字時可以使用。

5.【口授遺囑】：在遺囑人生命危急或其他特殊情形，不能依前四種方式為遺囑的時候，由遺囑人指定二人以上之見證人，口述遺囑意旨，由見證人中之一人，據實作成筆記或是錄音，並記明年月日，與其他見證人一起在遺囑中/錄音密封處簽名。但當事人的真意比較容易有爭議。