「豪門爭產朱門恩怨」從張榮發遺囑案認識遺囑.

【從張榮發遺囑案認識遺囑】
有效的遺囑，該怎麼寫？ 遺產的繼承，除了按照法律的規定分配外，法律也允許被繼承人��（過世者）透過遺囑的方式，自由處分遺產。立遺囑的條件是：年滿16歲，且方式必須是下面的五種方式的其中一種。
1.【自書遺囑】：只要遺囑人自行書寫全文，記明年月日並親自簽名即可。但必須要親自手寫而不能以電腦打字的方式，有爭執時可以透過筆跡確認是否真的是本人所寫，是常見的遺囑類型。
2.【公證遺囑】：指定二人以上的見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可，最後記明年月日，由公證人、見證人及遺囑人一起簽名。雖然程序比較繁瑣，但可以確保本人真正的意思，將來比較不容易有爭執。
3.【密封遺囑】：由遺囑人或繕寫人書寫遺囑全文，遺囑人應在內文與密封的封縫處簽名，其餘步驟跟公證遺囑相同。雖然因為程序比較繁瑣，但能保持隱密性。
4.【代筆遺囑】：由遺囑人指定三人以上之見證人、遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可，由代筆人記明年月日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名則應按指印。在遺囑人不便寫字或是不識字時可以使用。
5.【口授遺囑】：在遺囑人生命危急或其他特殊情形，不能依前四種方式為遺囑的時候，由遺囑人指定二人以上之見證人，口述遺囑意旨，由見證人中之一人，據實作成筆記或是錄音，並記明年月日，與其他見證人一起在遺囑中/錄音密封處簽名。但當事人的真意比較容易有爭議。
【張榮發的遺囑是哪一種？有什麼爭議？】
張榮發的遺囑，是由張榮發找來劉孟芬書寫，並且有記載年月日，也有遺囑人簽名，類型是屬於【密封遺囑】。張榮發過世後，遺囑的內容公諸於世，其中一點寫到「本人的存款、股票、不動產，全部由四子張國煒單獨繼承」。三子張國政則向法院起訴主張，該遺囑是在父親精神障礙的時候所為、並非本人簽名、不符合任何一種法律規定的遺囑的方式，認為該遺囑無效。
經地方法院調查，透過就醫紀錄、評估紀錄，繕寫人、見證人、公證人的證詞，以及由調查局用張榮發過往簽過的董事會、醫院文件進行筆跡鑑定，最後判決認為三子的主張均無理由，這份遺囑是有效的密封遺囑。（臺北地方法院107年重家繼訴字第18號判決）。
【遺囑有效，就完全按照遺囑分遺產嗎？】
在遺產分配中有一個概念叫做【特留分】。在沒有遺囑的情況下，繼承人按照法律的規定分配遺產，稱為應繼分，譬如父親去世，母親與兩位小孩是繼承人，每個人的應繼分是各三分之一；而如果有遺囑，導致其中有些繼承人所分到的遺產不到原本應繼分的一半（或三分之一），那這些繼承人透過法律的保障認至少可以拿到一定部分的財產，這就稱為特留分。
根據報導，張榮發的遺產經國稅局認定為240億元，除了張國煒外，還有包含張國煒母親在內的其他五位繼承人（有一位繼承人死亡由子女代位繼承），這五位繼承人的特留分各是20億（每人應繼分240/6=40，特留分40/2=20），所以張國煒將繼承到140億的遺產（240-5*20=140）。
最後，張榮發的遺囑中還有提到，願眾子女及孫輩們，皆能和睦相處，互相照顧。除了財產，要如何實現張榮發其他遺願，也繼續考驗著後人們。
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