喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
「豪門爭產朱門恩怨」從張榮發遺囑案認識遺囑.

「豪門爭產朱門恩怨」從張榮發遺囑案認識遺囑

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-05-15更新 2024-11-18
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

有效的遺囑，該怎麼寫？ 遺產的繼承，除了按照法律的規定分配外，法律也允許被繼承人（過世者）透過遺囑的方式，自由處分遺產。立遺囑的條件是：年滿16歲，且方式必須是下面的五種方式的其中一種。

【從張榮發遺囑案認識遺囑】

有效的遺囑，該怎麼寫？ 遺產的繼承，除了按照法律的規定分配外，法律也允許被繼承人（過世者）透過遺囑的方式，自由處分遺產。立遺囑的條件是：年滿16歲，且方式必須是下面的五種方式的其中一種。

1.【自書遺囑】：只要遺囑人自行書寫全文，記明年月日並親自簽名即可。但必須要親自手寫而不能以電腦打字的方式，有爭執時可以透過筆跡確認是否真的是本人所寫，是常見的遺囑類型。

2.【公證遺囑】：指定二人以上的見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可，最後記明年月日，由公證人、見證人及遺囑人一起簽名。雖然程序比較繁瑣，但可以確保本人真正的意思，將來比較不容易有爭執。

3.【密封遺囑】：由遺囑人或繕寫人書寫遺囑全文，遺囑人應在內文與密封的封縫處簽名，其餘步驟跟公證遺囑相同。雖然因為程序比較繁瑣，但能保持隱密性。

4.【代筆遺囑】：由遺囑人指定三人以上之見證人、遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可，由代筆人記明年月日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名則應按指印。在遺囑人不便寫字或是不識字時可以使用。

5.【口授遺囑】：在遺囑人生命危急或其他特殊情形，不能依前四種方式為遺囑的時候，由遺囑人指定二人以上之見證人，口述遺囑意旨，由見證人中之一人，據實作成筆記或是錄音，並記明年月日，與其他見證人一起在遺囑中/錄音密封處簽名。但當事人的真意比較容易有爭議。

【張榮發的遺囑是哪一種？有什麼爭議？】

張榮發的遺囑，是由張榮發找來劉孟芬書寫，並且有記載年月日，也有遺囑人簽名，類型是屬於【密封遺囑】。張榮發過世後，遺囑的內容公諸於世，其中一點寫到「本人的存款、股票、不動產，全部由四子張國煒單獨繼承」。三子張國政則向法院起訴主張，該遺囑是在父親精神障礙的時候所為、並非本人簽名、不符合任何一種法律規定的遺囑的方式，認為該遺囑無效。

經地方法院調查，透過就醫紀錄、評估紀錄，繕寫人、見證人、公證人的證詞，以及由調查局用張榮發過往簽過的董事會、醫院文件進行筆跡鑑定，最後判決認為三子的主張均無理由，這份遺囑是有效的密封遺囑。（臺北地方法院107年重家繼訴字第18號判決）。

【遺囑有效，就完全按照遺囑分遺產嗎？】

在遺產分配中有一個概念叫做【特留分】。在沒有遺囑的情況下，繼承人按照法律的規定分配遺產，稱為應繼分，譬如父親去世，母親與兩位小孩是繼承人，每個人的應繼分是各三分之一；而如果有遺囑，導致其中有些繼承人所分到的遺產不到原本應繼分的一半（或三分之一），那這些繼承人透過法律的保障認至少可以拿到一定部分的財產，這就稱為特留分。

根據報導，張榮發的遺產經國稅局認定為240億元，除了張國煒外，還有包含張國煒母親在內的其他五位繼承人（有一位繼承人死亡由子女代位繼承），這五位繼承人的特留分各是20億（每人應繼分240/6=40，特留分40/2=20），所以張國煒將繼承到140億的遺產（240-5*20=140）。

最後，張榮發的遺囑中還有提到，願眾子女及孫輩們，皆能和睦相處，互相照顧。除了財產，要如何實現張榮發其他遺願，也繼續考驗著後人們。

新聞來源：https://reurl.cc/vkDlKa

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook