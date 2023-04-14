網購族注意！這篇文章你怎麼能不看.

【聲稱是正版，實際上卻是仿冒品，讓買家陷於錯誤，會構成詐欺罪】

我們分析判決後發現，對於聲稱販售的是正版精品包，實際上卻是仿冒品的情況，賣家告訴消費者包包是真品，使消費者誤信所販售之商品為真品而購買，且對於消費者因此買到仿冒的包包，賣家對於此結果的發生並不違反其本意，堪認被告有詐欺��取財之不確定故意及為自己不法所有之意圖，會構成刑法339條詐欺罪。(臺灣高雄地方法院110年度智訴字第3號刑事判決、臺灣苗栗地方法院110年度訴字第238號刑事判決、臺灣桃園地方法院110年度審智訴字第6號刑事判決……等參照)

但如果賣家僅是販售仿冒品，並沒有告訴買家自己賣的是真品，而且出售的價格顯然低於真品，就看不出賣家有任何施用詐術的行為，且在客觀上，買家也沒有陷於仿冒品是真品的錯誤，並不會構成刑法339條詐欺罪（臺灣臺中地方法院 110 年度中智簡字第53號刑事判決參照）。