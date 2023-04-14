網購族注意！這篇文章你怎麼能不看.

【正韓貨變淘寶貨！？怎樣才是刑法詐欺罪處罰的對象？】
一年一度的雙十一購物節剛結束，收穫滿滿之餘，不知道是否也有一兩樣踩雷的經驗呢?像是買到名實不符東西，號稱正韓貨，但卻在淘寶上找到一模一樣的款式，或是聲稱是正版精品包，卻是仿冒品，像這樣為了使商品聽起來更有質感，而偽裝產地，甚至是謊稱真品的行為，會是刑法上詐欺罪處罰的對象嗎？
【刑法詐欺罪的要件】
刑法詐欺罪規定在刑法第339條，刑法上所謂「詐欺」，係指行為人以作為或不作為之方式，傳遞與事實不符之資訊，為事實上之欺瞞，依此對他人智識決定發生一定效果，影響他人對事實之主觀判斷與評估，以致產生與客觀事實不符之認知，並進而同意為財產之處分，並因而受有損害者（臺灣高等法院高雄分院93年度上易字第583號刑事判決、臺灣高等法院110年度上訴字第2108號刑事判決參照）。
【聲稱是正版，實際上卻是仿冒品，讓買家陷於錯誤，會構成詐欺罪】
我們分析判決後發現，對於聲稱販售的是正版精品包，實際上卻是仿冒品的情況，賣家告訴消費者包包是真品，使消費者誤信所販售之商品為真品而購買，且對於消費者因此買到仿冒的包包，賣家對於此結果的發生並不違反其本意，堪認被告有詐欺��取財之不確定故意及為自己不法所有之意圖，會構成刑法339條詐欺罪。(臺灣高雄地方法院110年度智訴字第3號刑事判決、臺灣苗栗地方法院110年度訴字第238號刑事判決、臺灣桃園地方法院110年度審智訴字第6號刑事判決……等參照)
但如果賣家僅是販售仿冒品，並沒有告訴買家自己賣的是真品，而且出售的價格顯然低於真品，就看不出賣家有任何施用詐術的行為，且在客觀上，買家也沒有陷於仿冒品是真品的錯誤，並不會構成刑法339條詐欺罪（臺灣臺中地方法院 110 年度中智簡字第53號刑事判決參照）。
小提醒：在網路販賣仿冒品會構成商標法第97條之透過網路非法販賣侵害商標權之商品罪，所以即使不構成詐欺，各位還是不可以賣喔。
【以淘寶貨當成正韓貨來販售，視販售價格是不是讓買家陷於錯誤】
那如果不涉及真品與仿冒品的爭議，而是號稱正韓貨，但實際上卻是淘寶貨呢？如果單純依詐欺罪的構成要件來看，賣家以淘寶貨當成正韓貨來販售，使買家陷於錯誤而購買，好像完全符合詐欺罪的構成要件，但在判決上我們幾乎找不到因這樣而被判刑的例子，我們推測或許是因為以淘寶貨來號稱正韓貨的賣家，在販售價格上，還是以淘寶價來販售，也就是買賣雙方都心照不宣「正韓貨」只是一個促進銷售的手段，而不會認為商品是正韓貨，所以不構成詐欺罪。
總而言之，不管是想買正韓貨或是淘寶貨，在購物前再多花一點時間與賣家溝通，確認商品來源，可以避免許多往後的紛爭喔。