情感試金石？幫人貸款當心傷的不只是感情！

【好心幫人貸款？小心變成冤大頭！】
事務所最近常常遇到，當事人明明是好心幫朋友向銀行信用貸款，卻變有的朋友跑了自己變冤大頭，有的甚至被起訴詐欺， 信貸，有什麼需要注意的呢？
【好心沒好報？】
身邊親友資金周轉不靈急需用錢找你，但金額太大超出你負擔能力時，「可以幫我貸款嗎？」對方提議。基於人情壓力，也想著畢竟不是自己口袋出去的錢可能好些，貸了款，結果親友從此消失匿跡。
你可以去證明原來要借錢的不是你來免責嗎？ 信用貸款是用借款人自己的信用紀錄和評價來借錢而且不需要提出任何擔保品，因為用以擔保的就是「借款人本身的信用」，所以金融機構是不可能給你換擔保人的，自己背債借錢給別人，其實就和當保人沒什麼兩樣，風險極高！
【小心被當人頭帳戶！】
更慘的情況是除了背債還被當作詐騙集團的人頭。
當事人遇到親友介紹假的融資公司(也就是詐騙集團)，聲稱需要「養信用」來提高信貸額度，然後就要當事人先買中古車申辦車貸，月繳本息3個月無不良紀錄後，以提高額度信貸，並謊稱能將用不到的中古車協助出租費用可貼補貸款，但事實的情況是詐騙集團拿著你的資料去辦人頭帳戶，結果不但沒拿到車、沒拿到錢，還被當成詐騙集團的人頭帳戶。
雖然被當人頭不常會被當詐欺案件的正犯，但還是會因為提供帳戶、提款卡而被認為是詐欺取財的幫助犯。而且司法接受當事人說完全不知情的情況其實很少……。
所以如果你的個資已經在不認識的人手上了，而且過程你覺得怪怪的，請立刻打165反詐騙電話確認，然後通知銀行要凍結帳戶或掛失，避免詐騙集團利用來取錢或匯錢，並蒐集證據報警，這樣也可以證明自己沒有幫助詐騙集團的想法。如果還沒交出個資，那請想想借錢量力而為，即便對象是親近友人。拒絕借錢傷感情，但被騙錢傷的可能就不只是感情而已了！