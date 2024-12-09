情感試金石？幫人貸款當心傷的不只是感情！

【小心被當人頭帳戶！】

更慘的情況是除了背債還被當作詐騙集團的人頭。

當事人遇到親友介紹假的融資公司(也就是詐騙集團)，聲稱需要「養信用」來提高信貸額度，然後就要當事人先買中古車申辦車貸，月繳本息3個月無不良紀錄後，以提高額度信貸，並謊稱能將用不到的中古車協助出租費用可貼補貸款，但事實的情況是詐騙集團拿著你的資料去辦人頭帳戶，結果不但沒拿到車、沒拿到錢，還被當成詐騙集團的人頭帳戶。

雖然被當人頭不常會被當詐欺案件的正犯，但還是會因為提供帳戶、提款卡而被認為是詐欺取財的幫助犯。而且司法接受當事人說完全不知情的情況其實很少……。

所以如果你的個資已經在不認識的人手上了，而且過程你覺得怪怪的，請立刻打165反詐騙電話確認，然後通知銀行要凍結帳戶或掛失，避免詐騙集團利用來取錢或匯錢，並蒐集證據報警，這樣也可以證明自己沒有幫助詐騙集團的想法。如果還沒交出個資，那請想想借錢量力而為，即便對象是親近友人。拒絕借錢傷感情，但被騙錢傷的可能就不只是感情而已了！