喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
他做了「這件事」竟被起訴　律師這樣說.

他做了「這件事」竟被起訴　律師這樣說

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-05-14更新 2024-12-09
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

2018年二二八前夕，自由台灣黨中執委李嘉宇在追思晚會號召民眾燒國旗，並稱這是對於台灣人民最重要的一件事，後經台北地檢起訴，一審法院認為無罪，但二審法院改判有罪。兩個審級法官想的為什麼不一樣？

【國旗燒起來是什麼樣的味道？】

2018年二二八前夕，自由台灣黨中執委李嘉宇在追思晚會號召民眾燒國旗，並稱這是對於台灣人民最重要的一件事，後經台北地檢起訴，一審法院認為無罪，但二審法院改判有罪。兩個審級法官想的為什麼不一樣？

【法官在想什麼？】

依照刑法規定，「意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

一審台北地院認為，燒國旗僅是李嘉宇及舉旗焚燒者表達政治意見的手段，進以凸顯他們對於臺灣人民國族認同之主張，屬於象徵性言論，受言論自由保障，並沒有「侮辱」的意圖。

二審改判的高院認為國旗是國家象徵，彰顯國家主權以及人民尊嚴，所以在人民心中國旗的榮辱等同國家的榮辱，而李嘉宇聲稱要推翻中華民國、燒國旗行為並非善意的政治理念表達，具有侮辱的意圖，雖然象徵性言論可受保障，但仍有其界限，應要和平、理性、能被一般人所接受，而燒國旗並不符合。

【有些想法，用行動你更好懂！】

一二審法官都有拿來討問的「象徵性言論」究竟是什麼呢？通常來說「言語」是表達想法最常被使用的手段，然而有些事情卻無法單純透過言語表達，必須搭配行為才能讓人理解，這個時候「行為本身」在法律上也會被當作言論看待，這就是「象徵性言論」。

但不是任何行為都是象徵性言論，需要具備兩個條件：「行為人有想表達一定的理念」、「行為結合環境能讓一般人理解這理念的內容」，例如美國曾發生為了反對越戰，所以撕毀徵兵令的案例，因此，燒國旗作為一種抗議的表達方式，可以被認為是一種言論。

【言論自由的限制】

言論自由的價值在於讓我們自由地想、自由地說，不用害怕被請去泡茶，更不用擔心明日會突然之間「被消失」，是一份可貴也脆弱的權利，因此如果法律規定什麼樣的言論「不許事前說」，往往會受到最嚴格的限制。

燒國旗作為抗議的行為，屬於「政治意見」的言論，這對於促進健全的民主社會來說是需要高保障的類型，以避免特定的政治立場被打壓，對人民進行洗腦、箝制思想，這也是侮辱國旗罪爭議所在：國家可以強迫我們愛國嗎？

其實侮辱國旗罪早在2017年時就有法官聲請釋憲，雖然目前還沒結果，但確實是可以持續關心的問題。我們認為，國家無法強迫人民愛國，因為愛是一種情感，而不是一種義務。身在民主國家，每個人民都可以做不同的意見表達，燒國旗抗議某議題也是其中之一，並不能跟侮辱畫上等號，像是我不同意你的意見不代表我看你沒有一樣。

侮辱國旗罪的處罰，放在刑法當中我們認為太過強硬，對言論自由也確實是過大的限制。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook