他做了「這件事」竟被起訴　律師這樣說.

【言論自由的限制】

言論自由的價值在於讓我們自由地想、自由地說，不用害怕被請去泡茶，更不用擔心明日會突然之間「被消失」，是一份可貴也脆弱的權利，因此如果法律規定什麼樣的言論「不許事前說」，往往會受到最嚴格的限制。

燒國旗作為抗議的行為，屬於「政治意見」的言論，這對於促進健全的民主社會來說是需要高保障的類型，以避免特定的政治立場被打壓，對人民進行洗腦、箝制思想，這也是侮辱國旗罪爭議所在：國家可以強迫我們愛國嗎？

其實侮辱國旗罪早在2017年時就有法官聲請釋憲，雖然目前還沒結果，但確實是可以持續關心的問題。我們認為，國家無法強迫人民愛國，因為愛是一種情感，而不是一種義務。身在民主國家，每個人民都可以做不同的意見表達，燒國旗抗議某議題也是其中之一，並不能跟侮辱畫上等號，像是我不同意你的意見不代表我看你沒有一樣。

侮辱國旗罪的處罰，放在刑法當中我們認為太過強硬，對言論自由也確實是過大的限制。