賣場驚見「姊夫」好羞恥！公開販賣情趣用品不可以？

【要賣場下架合理嗎？】

賣場雖然採開架式陳列販售情趣用品，不過有懸掛「禁止未滿18歲兒童及少年購買」字樣的告示牌，所以不是讓所有年齡層的消費者都可以選購，賣場沒有要賣給未成年的兒童和少年，另外所謂的散布，實務上是指將具有猥褻的物體散發傳布公眾，必須有實際交付的行為才行，賣場擺設商品在貨架上並不是算散布行為，所以社會局裁罰的基礎恐怕有問題。(參臺灣高等法院 108 年上易字第 2057 號判決)

最重要的關鍵，情趣按摩棒算不算是有害兒童及少年身心健康的色情、猥褻物品，其實商場和美妝藥局也會陳列保險套、潤滑液，這類會讓人直接聯想到「性」的商品，就等於猥褻和色情物品嗎？如果認為兒童及少年不該太早接觸或使用，是不是也該考慮一併禁止公開陳列販賣，否則保險套跟潤滑液可以，情趣按摩棒卻不行，這之間的差別對待就造成裁罰標準不一。

大家小時候可能都有被大人說過「小孩子不要問那麼多、長大就知道了」，但孩子對事物感到好奇時，家長應該想想如何向孩子們解釋，例如為什麼某些商品只有滿18歲的人可以購買，比起避而不談，大大方方教導正確觀念，何罪之有？