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香港「禁蒙面法」違憲爭議背後的法律問題及台灣的比較

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-11-22更新 2025-10-23
雷皓明律師
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據報載，香港法院在18日表示香港使用「緊急法」訂立禁蒙面法違憲，而「禁蒙面法」則有超過權衡之虞(應與我國的比例原則相同概念)。 中國中央緊張就算了，讓人不解的是台灣也有各種駁斥或反對的說法，而且跟法律還有關，我想就很值得說明。

【香港是中國的一部分，香港沒有憲法，只有中國有，香港法院沒有權利說違憲】

據報載，香港法院在18日表示香港使用「緊急法」訂立禁蒙面法違憲，而「禁蒙面法」則有超過權衡之虞(應與我國的比例原則相同概念)。 中國中央緊張就算了，讓人不解的是台灣也有各種駁斥或反對的說法，而且跟法律還有關，我想就很值得說明。

有一些人認為香港法院做出違憲的裁定是胡來，因為香港屬於中國的一部分，根本就不是個國家，要說憲法也只有中華人民共和國憲法，哪來的香港憲法；而既然香港沒有憲法，自然就沒有違憲的問題。

乍看有些道理，但這種說法忽略了香港與中國本來就是一種特別關係：「一國兩制」，那麼兩制也有可能有兩個憲法同時並存。

大家口中的「香港憲法」，全名是「中華人民共和國香港特別行政區基本法」，簡稱「基本法」。 正式名稱裡雖然沒有憲法這兩個字，但你會發現這部法律的體例、篇章上與我國憲法甚至中國自己的憲法沒什麼兩樣：居民的基本權利和義務，其實就是所謂的人民基本權利；而政治體制，就類似於我國憲法的五權分立、政府體制。 從實質內容來看，基本法就是一部相當於憲法的規範，儘管基本法是出於中國與香港的特別關係，但在功能上也相當於憲法。如果香港的法律違反了基本法，那麼說它是違憲也不為過。

當然，香港是屬於中國的，說中國有權可以對香港頤指氣使，這也沒有錯，但到底要怎麼指使，也必須遵循中國憲法，以及隨中國憲法而定的香港基本法。因此，依照現在的法律關係看來，香港仍有「獨立的司法權和終審權」，既然如此，中國認為「只有中央有權解釋是否違憲」這個邏輯根本是有誤的。 硬要堅持基本法不是憲法、香港沒有憲法、中國才有憲法，根本是忽略了香港的法制，也間接承認中國根本沒有法制存在。

【台灣也有戒嚴或緊急命令，怎麼不說說台灣違憲？】

香港法院說的違憲，最主要是集中在「緊急條例」的部分，禁蒙面法能通過，也正是因為緊急條例讓香港特首有權自訂法律，跳過立法機關。

其實，「行政單位緊急手段」並不是特例，像是「戒嚴」或總統的「緊急命令」其實台灣也有。若要相類比，在台灣，「戒嚴」只適用於戰時或叛亂時，而且需要行政立法都同意；至於所謂的「緊急命令」，只能使用在「重大變故」，包含天災與財政經濟困難，而且只有在「立法院休會期間」進行，發布後一個月也必須透過立法院追認，立法院不同意即失效。

然而，香港的緊急條例，只要「行政長認為屬緊急情況或危害公安」，就可以訂定任何法規來管制言論、財產、交通乃至於審判，而且，依照緊急條例定的法不需要提報立法機關，也不須經過同意。 什麼叫緊急、什麼叫危害公安？沒有定義，而依照緊急法做出來的條例又沒有時限，這些理由也正是讓香港法院認為緊急條例違憲的地方。

【台灣也有禁蒙面，怎麼不說說台灣違憲？】

從禁蒙面法之初到現在，最常有人說嘴的就是「台灣也有禁蒙面法」。

但問題是，台灣的禁蒙面，是讓主管機關有權限決定某些遊行是否不能蒙面、遮掩身分，意味著禁蒙面是主管機關的個案決定，不是必然；而台灣的集會遊行法，最嚴重是解散集會，必要時雖然也可以用強制力，但至少是要等主管機關宣布解散，民眾違反了主管機關的解散命令，才會有強制力的實施；

反過來看香港的禁蒙面法，禁蒙面法是「一蒙面就違法」，除非你能在當場講出「合理辯解」，例如因工作需要、宗教需要或醫療需要戴面罩，否則在遊行中蒙面就直接違法。如果你硬要蒙面，不是解散遊行那麼簡單，違法蒙面不僅是犯罪，警察依法可以「強制摘除」。你覺得摘別人臉上的面罩，過程會有多平和？

禁蒙面是一種行政管制手段，但每個國家禁蒙面的手段或內容並不相同，至少台灣跟香港就是不一樣。而禁蒙面法對於言論自由來說確實是個限制，因此其實在台灣，集會遊行法也是有違憲的可能性。 但台灣歸台灣，台灣沒違憲的，香港就合憲嗎？

【從今年中香港事件爆發，就有很多人喜歡「比較」，說台灣也這樣、美國也這樣，言下之意就是香港為什麼不能這樣。】

但到底是為什麼要比較？比較只能說明「兩個誰比較好」，但沒辦法說明「兩個是不是一樣爛」，而很多時候後者才是問題所在。

台灣可能跟香港有某些法律相同，但這些法律可能都是惡法；美國跟香港可能有些做法相同，但這些做法可能都錯。 有沒有的比較很簡單，不過就是一個打圈、一個打叉的是非題，但如果什麼事情都只是在有沒有的層次上做比較，根本就是在逃避正義、真實與對錯的論證。

我知道許多在網路上留言的人，可能只是假帳號、網軍，但錯誤的風向也可以燎原。如果你有勇氣，請在各個新聞裡闢謠、發表意見與傳達正確的訊息；如果你跟我一樣膽小，幫正確的留言或資訊點讚、分享，讓這些留言能夠浮到最上面、讓假消息被擠下去，也能夠讓真理越辯越明。

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