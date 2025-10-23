香港「禁蒙面法」違憲爭議背後的法律問題及台灣的比較

【香港是中國的一部分，香港沒有憲法，只有中國有，香港法院沒有權利說違憲】

據報載，香港法院在18日表示香港使用「緊急法」訂立禁蒙面法違憲，而「禁蒙面法」則有超過權衡之虞(應與我國的比例原則相同概念)。 中國中央緊張就算了，讓人不解的是台灣也有各種駁斥或反對的說法，而且跟法律還有關，我想就很值得說明。

有一些人認為香港法院做出違憲的裁定是胡來，因為香港屬於中國的一部分，根本就不是個國家，要說憲法也只有中華人民共和國憲法，哪來的香港憲法；而既然香港沒有憲法，自然就沒有違憲的問題。

乍看有些道理，但這種說法忽略了香港與中國本來就是一種特別關係：「一國兩制」，那麼兩制也有可能有兩個憲法同時並存。

大家口中的「香港憲法」，全名是「中華人民共和國香港特別行政區基本法」，簡稱「基本法」。 正式名稱裡雖然沒有憲法這兩個字，但你會發現這部法律的體例、篇章上與我國憲法甚至中國自己的憲法沒什麼兩樣：居民的基本權利和義務，其實就是所謂的人民基本權利；而政治體制，就類似於我國憲法的五權分立、政府體制。 從實質內容來看，基本法就是一部相當於憲法的規範，儘管基本法是出於中國與香港的特別關係，但在功能上也相當於憲法。如果香港的法律違反了基本法，那麼說它是違憲也不為過。

當然，香港是屬於中國的，說中國有權可以對香港頤指氣使，這也沒有錯，但到底要怎��麼指使，也必須遵循中國憲法，以及隨中國憲法而定的香港基本法。因此，依照現在的法律關係看來，香港仍有「獨立的司法權和終審權」，既然如此，中國認為「只有中央有權解釋是否違憲」這個邏輯根本是有誤的。 硬要堅持基本法不是憲法、香港沒有憲法、中國才有憲法，根本是忽略了香港的法制，也間接承認中國根本沒有法制存在。