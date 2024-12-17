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什麼是微罪不舉？

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-12-17更新 2026-10-29
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

微罪不舉是什麼？

微罪不舉是指檢察官對於輕微犯罪案件，經過審慎評估後，決定不對犯罪嫌疑人提起公訴的做法。這項制度的目的在於提升司法效率，同時給予犯錯者改過自新的機會。

（一）微罪不舉的法律定義

根據刑事訴訟法第253條，檢察官對於犯罪嫌疑人犯下的輕微犯罪，如果認為顯無追訴之必要時，得以職權不起訴處分。這項裁量權賦予檢察官依據個案情況，決定是否對犯罪嫌疑人提起公訴。

微罪不舉在刑事訴訟法中又稱為「相對不起訴處分」或「起訴便宜原則」。然而，這並不代表犯罪行為被除罪化，而是基於訴訟經濟與教化目的而為的處置。

（二）微罪不舉的適用範圍

依據刑事訴訟法第376條規定，微罪不舉適用於最重本刑三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪，以及特定類型的輕微案件。這些案件通常涉及財產或個人權益的侵害，但程度相對較輕，且行為人通常初犯或偶發犯行。

1.最重本刑三年以下有期徒刑之罪

微罪不舉適用的罪名，最重本刑不得超過三年有期徒刑。這包括了刑法分則中多數的輕罪，如普通竊盜罪、普通詐欺罪、毀謗罪等。檢察官在審酌是否為微罪時，會綜合考量犯罪情節、行為人態度、被害人意見等因素。

2.竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇與贓物等輕微案件

除了以刑度區分微罪外，刑事訴訟法第376條還列舉了幾種常見的輕微案件類型，包括：

  • 竊盜：如偷竊他人財物，但價值不高或情節輕微者。
  • 侵占：如將他人遺失物據為己有，但主觀惡性不重者。
  • 詐欺：如以詐術騙取他人財物，但數額不多或行為人已悔改者。
  • 背信：如違背任務侵占財產，但情節輕微或已歸還者。
  • 恐嚇：如以言語或動作威脅他人，但未造成重大危害者。
  • 贓物：如收受或轉讓贓物，但情節輕微或配合調查者。

微罪不舉的適用需兼顧法律規定與個案情節，透過檢察官的裁量權彈性運作，以兼顧打擊犯罪與保障人權。對於情節輕微、行為人具悔意的案件，給予從寬處理的機會。

微罪不舉的適用範圍

檢察官怎麼決定是否微罪不舉？

在實務上，檢察官在決定是否為微罪不舉時，會綜合考量多個因素，以確保案件處理的公平性與合理性。這些因素包括被告的犯罪前科、犯罪後的悔意表現，以及被害人的意見等。

（一）檢察官權衡微罪不舉的考量因素

首先，檢察官會審酌被告是否有犯罪前科。若被告為初犯，且所犯罪行輕微，通常較有機會獲得微罪不舉的處分。相對地，若被告有多次犯罪紀錄，即使犯行輕微，檢察官也可能傾向起訴，以防止再犯

其次，被告在犯罪後的態度與悔意表現，也是檢察官考量的重點。若被告能夠坦承犯行，並展現出真誠的悔意，如主動向被害人道歉、賠償損失等，通常更能獲得檢察官的同情，提高微罪不舉、不起訴的可能性。

以下是檢察官評估被告悔意的參考因素：

悔意表現具體作為
坦承犯行向警方或檢方如實交代犯罪事實
道歉賠償主動向被害人道歉，並賠償相關損失
改過自新表達悔改決心，並採取具體行動，如參與社會服務等

最後，在告訴乃論的案件中，被害人的意見也是檢察官裁量的關鍵。若被害人表示不願追究，或已與被告達成和解，檢察官通常會尊重其意願，傾向為微罪不舉的處分。反之，若被害人堅持提告，檢察官則較可能起訴，以維護被害人權益。

微罪不舉對犯罪人的影響

微罪不舉制度的實施，對於犯下輕微罪行的人而言，有著重大的正面影響。透過這項制度，犯罪人可以避免因入監服刑而被貼上犯罪標籤化的負面標記，進而影響其未來重返社會的機會。

微罪不舉的精神在於以寬恕代替懲罰，不因犯罪人的小錯誤就直接動用刑罰打擊，而是給予其改過自新的機會。這種作法不僅是修復式司法，彌補犯罪所造成的傷害，更能夠引導迷途者回歸正途，重新成為對社會有貢獻的一份子。

（一）避免輕微犯罪者遭標籤化

犯罪標籤化對於犯罪人的影響可說是深遠而巨大的。一旦被貼上犯罪的標籤，個人在社會上的聲譽和形象將受到嚴重的損害，往後在就業、人際關係等方面都可能面臨重重阻礙。微罪不舉可以讓輕微犯罪者避免遭受這樣的標籤化，保有重新開始的機會。

（二）有助犯罪人重新融入社會

微罪不舉給予犯罪人一個寶貴的機會，讓他們能夠在犯錯之後，透過反省與悔改，重新融入社會正常的生活軌道。透過這樣的機制，犯罪人可以避免因服刑而與社會脫節，也能夠在改過自新後，逐步取得周遭人的諒解與接納，順利完成社會復歸的歷程。

（三）職權不起訴不會構成累犯問題

檢察官依職權對微罪案件作出不起訴處分，並不會形成判決確定的效力，因此不會構成刑事前科，也不會導致日後成為累犯

以上是有關微罪不舉的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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