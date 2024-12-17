微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

（二）微罪不舉的適用範圍

（二）微罪不舉的適用範圍

依據刑事訴訟法第376條規定，微罪不舉適用於最重本刑三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪，以及特定類型的輕微案件。這些案件通常涉及財產或個人權益的侵害，但程度相對較輕，且行為人通常初犯或偶發犯行。

1.最重本刑三年以下有期徒刑之罪

微罪不舉適用的罪名，最重本刑不得超過三年有期徒刑。這包括了刑法分則中多數的輕罪，如普通竊盜罪、普通詐欺罪、毀謗罪等。檢察官在審酌是否為微罪時，會綜合考量犯罪情節、行為人態度、�被害人意見等因素。

2.竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇與贓物等輕微案件

除了以刑度區分微罪外，刑事訴訟法第376條還列舉了幾種常見的輕微案件類型，包括：

竊盜：如偷竊他人財物，但價值不高或情節輕微者。

侵占：如將他人遺失物據為己有，但主觀惡性不重者。

詐欺：如以詐術騙取他人財物，但數額不多或行為人已悔改者。

背信：如違背任務侵占財產，但情節輕微或已歸還者。

恐嚇：如以言語或動作威脅他人，但未造成重大危害者。

贓物：如收受或轉讓贓物，但情節輕微或配合調查者。

微罪不舉的適用需兼顧法律規定與個案情節，透過檢察官的裁量權彈性運作，以兼顧打擊犯罪與保障人權。對於情節輕微、行為人具悔意的案件，給予從寬處理的機會。