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黃世欣律師｜資深合署律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

黃世欣

資深合署律師台北所
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律師介紹

您好，我是黃世欣律師，從事法律相關實務工作已數年有餘，主要執業領域涵蓋各類民、刑事訴訟案件以及各類家事案件；在與各類當事人諮詢的過程中，總能看到氣憤、不安、惶恐、難耐、時而自信卻又時而慌張等各種情緒交雜其中，惟：「與其非難罪惡，不如伸張正義」（by Alfred Tennyson），一般人不論原告或被告，在面對追求公理正義的訴訟過程中，往往感到繁瑣複雜、難盡人意而萌生退意，但若透過專業律師從旁協助，您的應有權益終將獲得保障，「用心做好每個案件」是我們的服務宗旨，如有各種法律疑問，歡迎您與我聯繫，並攜帶完整資料至事務所討論、研究，以便確立個案處理方針，保障您的權益。https：//sslaw0931.weebly.com

學歷

  • 國立臺北大學法律學系 法學碩士（刑事法學組）
  • 東吳大學法律學系 學士

經歷

  • 太平洋律師事務所 律師
  • 喆律法律事務所 合署律師
  • 新北市政府土城區公所 諮詢律師
  • 新北市邱烽堯議員服務處 諮詢律師
  • 新北市吳琪銘立法委員服務處 諮詢律師
  • 台北市政府 諮詢律師
  • 新北市旅館業產業轉型與升級培訓課程計畫 講師
  • 財團法人法律扶助基金會 扶助律師
  • 財團法人法律扶助基金會 檢警陪偵 專科律師
  • 財團法人法律扶助基金會 家事專科 專科律師
  • 民間司改會 刑事訴訟法再造修法小組 成員
  • 民間司改會 模擬亞洲人權法院訴訟律師團 成員

專長

◼︎各類民事案件 ◼︎毒品 ◼︎妨害自由 ◼︎詐欺 ◼︎背信 ◼︎殺人 ◼︎傷害 ◼︎竊盜 ◼︎妨礙名譽 ◼︎恐嚇 ◼︎個人資料保護法 ◼︎槍砲案件 ◼︎檢警陪同偵訊 ◼︎非法吸金 ◼︎地下匯兌 ◼︎藥事法 ◼︎性侵害案件 ◼︎家事案件 ◼︎強制執行案件等

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