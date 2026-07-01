黃世欣律師｜資深合署律師

簡介

您好，我是黃世欣律師，從事法律相關實務工作已數年有餘，主要執業領域涵蓋各類民、刑事訴訟案件以及各類家事案件；在與各類當事人諮詢的過程中，總能看到氣憤、不安、惶恐、難耐、時而自信卻又時而慌張等各種情緒交雜其中，惟：「與其非難罪惡，不如伸張正義」（by Alfred Tennyson），一般人不論原告或被告，在面對追求公理正義的訴訟過程中，往往感到繁瑣複雜、難盡人意而萌生退意，但若透過專業律師從旁協助，您的應有權益終將獲得保障，「用心做好每個案件」是我們的服務宗旨，如有各種法律疑問，歡迎您與我聯繫，並攜帶完整資料至事務所討論、研究，以便確立個案處理方針，保障您的權益。https：//sslaw0931.weebly.com