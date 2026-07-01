畢業於國立臺灣大學法律研究所刑事法組，研究所期間曾赴日本明治大學交換。律師考試及格後，進入立勤國際法律事務所實習，主要負責契約草擬、一般民刑事案件承辦。

執業數年以來，持續深耕家事案件領域，並累積豐富之民、刑事案件承辦經驗。案件承辦過程中，重視與當事人之溝通，並會依個案具體情形提供適切之法律建議，致力於兼顧法律專業與當事人實際需求，深獲當事人信賴。

期許自己能結合法律專業與實務經驗，在處理各類訴訟案件時，提供專業且溫暖之法律建議，並以具同理心的方式陪伴當事人面對紛爭、走過不安，協助當事人尋求有利且妥適之解決方案。