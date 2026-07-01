陳俊瑋律師畢業於國立臺灣大學法律學系，並取得國立陽明交通大學科技法律研究所碩士學位。針對勞動事件法施行後之勞動調解，曾擔任臺灣士林地方法院勞動調解制度之研究成員，透過參與勞動調解實務、訪談勞動庭法官及調解委員，撰寫成研究報告提供未來制度發展之參考。另，亦深入不當勞�動行為之研究，曾擔任瑋燁法律事務所、台灣護師醫療產業工會、陽明交大工會等單位之實習生，透過上述觀察，以罷工替代人力之視角研究2016年華航空服員、2019年華航機師、2019年長榮空服員等臺灣罷工事件作為碩士論文。

於喆律法律事務所完成實習成為受僱律師，具備豐富刑事、家事訴訟經驗，擅於聆聽當事人需求、分析利弊、擬定訴訟策略，經常於調解階段爭取最佳利益，為當事人節省進入冗長訴訟程序之勞力、時間、費用。