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陳俊瑋律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

陳俊瑋

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律師介紹

陳俊瑋律師畢業於國立臺灣大學法律學系，並取得國立陽明交通大學科技法律研究所碩士學位。針對勞動事件法施行後之勞動調解，曾擔任臺灣士林地方法院勞動調解制度之研究成員，透過參與勞動調解實務、訪談勞動庭法官及調解委員，撰寫成研究報告提供未來制度發展之參考。另，亦深入不當勞動行為之研究，曾擔任瑋燁法律事務所、台灣護師醫療產業工會、陽明交大工會等單位之實習生，透過上述觀察，以罷工替代人力之視角研究2016年華航空服員、2019年華航機師、2019年長榮空服員等臺灣罷工事件作為碩士論文。

於喆律法律事務所完成實習成為受僱律師，具備豐富刑事、家事訴訟經驗，擅於聆聽當事人需求、分析利弊、擬定訴訟策略，經常於調解階段爭取最佳利益，為當事人節省進入冗長訴訟程序之勞力、時間、費用。

學歷

  • 國立陽明交通大學 科技法律研究所 碩士
  • 國立臺灣大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 高齡金融規劃顧問師
  • 臺灣士林地方法院勞動法庭暨勞動調解委員會 研究成員
  • 瑋燁法律事務所 實習生
  • 台灣護師醫療產業工會 實習生
  • 陽明交大工會 實習生

專長

◼︎訴訟事件 ・刑事訴訟事件 ・民事訴訟事件 ◼︎家事案件 ・離婚事件 ・未成年子女親權及扶養事件 ・夫妻財產分配事件 ・遺產繼承分割遺囑撰擬 ・家事非訟事件 ・家事調解事件 ・保護令事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・公司法令諮詢事件 ・公司法令遵循事件 ・商務契約撰擬與審閱 ◼︎債務催收及清理 ・保全程序（假扣押）事件 ・強制執行事件 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議及工會談判 ・勞工法規與勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬與審閱

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