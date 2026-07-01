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黃子菱律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

黃子菱

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律師介紹

畢業於中原大學財經法律學系，並取得法律與心理跨領域學程及法律實務學程。

執業以來，承辦過諸多刑事案件（包含詐欺、洗錢防制法、銀行法、妨害性自主、妨害幼童發育、兒童及少年性剝削防制條例、毒品及藥事法等）、家事案件（離婚、未成年子女親權、保護令、夫妻剩餘財產分配、返還代墊扶養費等）及民事案件（侵權行為損害賠償、返還借款、確認通行權存在、確認本票債權不存在等）。

無論是面對刑事犯罪、財產權糾紛或是攸關身分權益的婚姻關係、親權與財產分配案件，黃子菱律師始終秉持傾聽需求、理性剖析、謹慎面對的態度，為當事人擬定最佳訴訟策略，全力爭取最大權益。

學歷

  • 中原大學 財經法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 亞細亞國際法律事務所 受僱律師
  • 亞細亞國際法律事務所 實習律師
  • 臺灣桃園地方法院 訴訟輔導科 實習生

專長

◼︎刑事案件 ◼︎家事案件 ◼︎民事案件 ◼︎契約撰擬及審閱

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