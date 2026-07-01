簡介

畢業於中原大學財經法律學系，並取得法律與心理跨領域學程及法律實務學程。 執業以來，承辦過諸多刑事案件（包含詐欺、洗錢防制法、銀行法、妨害性自主、妨害幼童發育、兒童及少年性剝削防制條例、毒品及藥事法等）、家事案件（離婚、未成年子女親權、保護令、夫妻剩餘財產分配、返還代墊扶養費等）及民事案件（侵權行為損害賠償、返還借款、確認通行權存在、確認本票債權不存在等）。 無論是面對刑事犯罪、財產權糾紛或是攸關身分權益的婚姻關係、親權與財產分配案件，黃子菱律師始終秉持傾聽需求、理性剖析、謹慎面對的態度，為當事人擬定最佳訴訟策略，全力爭取最大權益。