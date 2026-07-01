陶光星律師｜資深合署律師

簡介

具有臺灣律師事務所、公司法務及法院三方資歷，曾於臺灣士林地方法院擔任家事庭法官助理，對各類家事案件（離婚、酌定未成年子女親權、酌定未成年子女會面交往方式、扶養費、夫妻剩餘財產分配、保護令、繼承案件等）之辦理具有豐富經驗；另曾於上市、櫃醫療集團法務部門擔任律師，期間著重於處理醫療及照護案件（醫療及長照事業設立、醫療及照護糾紛案件）、勞資案件、公司商務案件、工程案件、強制執行案件、提存案件、各式契約撰擬及審閱等；亦曾任職律師事務所、智慧財產權事務所，期間承辦各類型家事案件、民事案件（損害賠償、契約爭議）、刑事案件（刑事辯護、告訴代理、陪偵、車禍案件、人頭帳戶詐欺案件）、智慧財產案件（商標申請、異議、評定、廢止及侵權訴訟案件、專利侵權訴訟、營業秘密案件）、非訟案件（法律文件審閱、律師函）、消費者債務清理案件（更生案件、清算案件）等。仔細聆聽當事人的需求，以理解關懷，以專業護持，為當事人思考案件的最佳解決方案，期許幫助每一個需要法律協助的當事人，早日解決法律糾紛，回歸正常生活。