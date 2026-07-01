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蕭予馨律師｜資深合署律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

蕭予馨

資深合署律師台北所
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律師介紹

民國99年畢業於台灣大學法律系，於民國100年考取律師資格後，即投入律師實務工作至今，對於各類民事、刑事、家事案件均有豐富承辦經驗，並於108年起擔任法扶家事專科律師。多年的法扶服務經驗，讓我學習到對當事人有更多同理與耐心，盡可能抽絲剝繭釐清案情，扮演當事人與法院之間最大誠意溝通之橋梁，為當事人爭取最大之法律上權利。民國112年加入喆律團隊後，我更廣泛且深入地接觸各類型案件，因而對案件全貌有更深刻的認識，期待自己能成為導引當事人的一盞明燈，一起在混沌不明的困境中，穩步邁向明日的曙光。

學歷

  • 國立臺灣大學法律學系司法組 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深合署律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 法律扶助基金會 覆議委員
  • 法律扶助基金會 家事專科律師
  • 博彥聯合法律事務所 合署律師
  • 千齡法律事務所 受僱律師
  • 新時代法律事務所 受僱律師
  • 新時代法律事務所 實習律師

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・未成年子女親權事件 ・夫妻剩餘財產分配事件 ・親屬間扶養義務事件 ・保護令事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・遺囑撰擬及遺產繼承規劃 ◼︎民事案件 ・侵害配偶權事件 ・車禍事件 ・其他損害賠償事件 ・不動產爭議及共有物分割事件 ・契約撰擬及審閱 ◼︎刑事案件 ・刑事偵查與審理程序之辯護 ・刑事偵查與審理程序之告訴代理 ・被害人訴訟參與

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