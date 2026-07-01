蕭予馨律師｜資深合署律師

簡介

民國99年畢業於台灣大學法律系，於民國100年考取律師資格後，即投入律師實務工作至今，對於各類民事、刑事、家事案件均有豐富承辦經驗，並於108年起擔任法扶家事專科律師。多年的法扶服務經驗，讓我學習到對當事人有更多同理與耐心，盡可能抽絲剝繭釐清案情，扮演當事人與法院之間最大誠意溝通之橋梁，為當事人爭取最大之法律上權利。民國112年加入喆律團隊後，我更廣泛且深入地接觸各類型案件，因而對案件全貌有更深刻的認識，期待自己能成為導引當事人的一盞明燈，一起在混沌不明的困境中，穩步邁向明日的曙光。