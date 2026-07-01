黃馨儀律師｜資深律師

簡介

國立成功大學法律學系刑法組碩士背景出身，於民國 107 年考取律師資格，並具備不動產經紀人執照，現任市議員服務處法律顧問、諮詢律師，以及財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師。 於從事法律工作以來，經手過多起家事案件，包含訴訟離婚、夫妻財產分配、未成年子女親權（監護權）爭取與改定、扶養費請求等，深知當事人在面臨家庭變故時的焦慮與不安，為當事人冷靜分析法律事實與客觀優劣勢，更以「未來的最佳利益」為導向，協助在法律層面爭取應有的最大權益與尊嚴；並曾受任過多起刑事案件辯護人，成功為當事人爭取不起訴處分，有效將爭議化解於偵查階段，致力於為當事人免去漫長訴訟的煎熬。