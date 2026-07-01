徐品軒律師｜資深律師

簡介

徐品軒律師曾任法院公證人、大型國際法律事務所律師。徐律師之執業領域寬廣且多元，除能以全英文與國際客戶溝通、討論外，其執業領域涵蓋各類民事、刑事、家事、商務案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、票據債權存在或不存在、一般侵權、詐欺、侵占、背信、證券交易法、商業會計法、銀行法、離婚、子女親權、子女扶養費、夫妻剩餘財產分配、保護令、遺產、遺囑、跨國投資、跨國併購及法律盡職調查（Legal Due Diligence）、再生能源（太陽光電、離案風電）等案件。為提供國際客戶更優質的國際英文法律服務，徐律師已取得鹿特丹大學國際商法碩士學位。 徐律師重視與當事人之溝通討論，總是與當事人一同抽絲剝繭釐清案情並擬定適切的訴訟策略，協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。徐律師深信每一個案件對當事人而言都是人生大事，故始終以專業與同理心陪伴當事人走過法律程序，為當事人爭取最佳利益。