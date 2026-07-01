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徐品軒律師｜資深律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

徐品軒

資深律師台北所
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律師介紹

徐品軒律師曾任法院公證人、大型國際法律事務所律師。徐律師之執業領域寬廣且多元，除能以全英文與國際客戶溝通、討論外，其執業領域涵蓋各類民事、刑事、家事、商務案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、票據債權存在或不存在、一般侵權、詐欺、侵占、背信、證券交易法、商業會計法、銀行法、離婚、子女親權、子女扶養費、夫妻剩餘財產分配、保護令、遺產、遺囑、跨國投資、跨國併購及法律盡職調查（Legal Due Diligence）、再生能源（太陽光電、離案風電）等案件。為提供國際客戶更優質的國際英文法律服務，徐律師已取得鹿特丹大學國際商法碩士學位。 徐律師重視與當事人之溝通討論，總是與當事人一同抽絲剝繭釐清案情並擬定適切的訴訟策略，協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。徐律師深信每一個案件對當事人而言都是人生大事，故始終以專業與同理心陪伴當事人走過法律程序，為當事人爭取最佳利益。

學歷

  • 鹿特丹大學 法學碩士（國際商法組）
  • 東吳大學法學 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 協合國際法律事務所 律師
  • 臺灣臺南地方法院 法院公證人

專長

◼︎家事案件 ・離婚訴訟及調解事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・高資產及複雜跨國（境）財產爭議處理 ・財產保全假扣押及強制執行 ・遺囑撰擬及遺產繼承規劃 ・保護令事件 ・家事調解事件 ・暫時處分事件 ◼︎民事及刑事案件 ・民事及（全英文）仲裁事件 ・不動產爭議案件 ・刑事辯護陪同警詢及偵查 ・刑事告訴及聲請再議 ・商業會計證券交易法刑事訴訟案件 ・證券投資信託及顧問案件 ◼︎公司投資與跨境實務 ・公司組織架構規劃 ・跨境投資佈局 ・國內外之企業併購及法律盡職調查 ・再生能源案件（太陽光電離案風電） ◼︎公證程序 ・代理各類協議書遺囑跨國文件之中英文公證程序

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