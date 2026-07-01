吳柏慶律師｜資深合署律師

簡介

吳柏慶律師自民國110年起執業，承辦大量民、刑事訴訟案件，且深耕家事事件（承辦離婚、親權、扶養費、剩餘財產分配、保護令等爭訟事件，及大量處理婚前協議、婚內協議與離婚協議的撰寫與修改），累積多元且扎實的訴訟實務經驗，執業足跡自地方法院、高等法院以至最高法院均有豐富的經驗。於家事爭訟事件中，吳律師尤其重視在對立中為兩造尋求可行的共識，經吳律師協助之家事案件約有半數以上能和平透過調解成立收場，讓當事人不必走完漫長的訴訟程序而能獲得符合自身期待的結果，吳律師更善於透過導入多元觀點，協助當事人處理與面對各種難題。吳律師重視與當事人間的溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。吳律師深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。