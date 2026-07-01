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吳柏慶律師｜資深合署律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

吳柏慶

資深合署律師台北所
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律師介紹

吳柏慶律師自民國110年起執業，承辦大量民、刑事訴訟案件，且深耕家事事件（承辦離婚、親權、扶養費、剩餘財產分配、保護令等爭訟事件，及大量處理婚前協議、婚內協議與離婚協議的撰寫與修改），累積多元且扎實的訴訟實務經驗，執業足跡自地方法院、高等法院以至最高法院均有豐富的經驗。於家事爭訟事件中，吳律師尤其重視在對立中為兩造尋求可行的共識，經吳律師協助之家事案件約有半數以上能和平透過調解成立收場，讓當事人不必走完漫長的訴訟程序而能獲得符合自身期待的結果，吳律師更善於透過導入多元觀點，協助當事人處理與面對各種難題。吳律師重視與當事人間的溝通，擅長自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略；面對複雜案件，亦能透過縝密的書狀與清晰的法庭陳述為當事人據理力爭。吳律師深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。

學歷

  • 國立政治大學法律學系
  • 法學碩士（公法組）
  • 國立政治大學法律學系
  • 學士（輔系：公共行政學系）

經歷

  • 喆律法律事務所 資深合署律師
  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 智呈國際法律事務所 律師
  • 余宗鳴律師事務所 實習律師
  • 行政院環保署毒物及化學物質局 專案研究助理
  • 多張金融證照合格（金融市場常識與職業道德、銀行內部控制與內部稽核、債權委外催收人員專業能力、防制洗錢與打擊資恐專業人員、金融科技力知識檢定、人身保險業務員、財產保險業務員）

專長

◼︎家事事件 ・離婚協議撰擬 ・家事訴訟策略分析及訴訟代理 ・家事非訟案件 ・遺產分割事件 ◼︎訴訟事件 ・民事事件 ・刑事訴訟案件 ・勞動訴訟事件 ・訴願及一般行政訴訟事件 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・創業法令諮詢 ・公司法令諮詢事件 ・公司法令遵循事件 ・商務契約撰擬與審閱（中英） ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議談判 ・勞工法規與勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬與審閱 ・勞資關係管理與優化 ・勞動檢查應對 ・職場性騷擾及歧視防治制度建立 ◼︎債務催收及清理 ・商務談判 ・保全程序（假扣押）事件 ・強制執行事件

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