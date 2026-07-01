陳璽仲律師｜資深合署律師

陳璽仲律師同時具備「律師（103年）」與「會計師（107年）」雙專業資格，畢業於「國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士班」，並擁有中正大學經濟與財經法律雙學士學位。擁有法律、稅務會計與商業管理之完整跨界背景，能為企業及個人提供「商業戰略、財務稅務、法律防護」三位一體的全方位解決方案。此外，陳璽仲律師憑藉細心傾聽當事人需求、能用易懂語言分析案情、主動即時回饋案件進度與給予溫暖同理陪伴，成功幫客戶化解焦慮不安，並多次順利爭取到勝訴與監護權等理想結果，因而在Google地圖評論中，獲得極高的滿意度與口碑。

核心專長與服務領域： 【商務與資本市場經驗】 陳律師深知事業合夥高度依賴信賴基礎，當面臨內部變革或退場機制時，更需要理性且具前瞻性的財產與法律規劃。陳律師能運用跨領域優勢，協助企業與股東在關鍵時刻制定最佳策略、化解爭議。陳律師專精於股東協議書撰擬、經營爭議與退股談判，並具備查閱財產帳簿及處理背信、侵占等刑事案件之豐厚實務經驗。 【智慧財產權案件專長】 陳律師深知原創成果得來不易，唯有建立完善的保護機制，才能將創新轉化為穩定的經濟價值。結合智慧財產管理知識與法律實務，陳律師多次協助創作者與企業設計內部制度、完善合作契約，並透過寄發警告函、和解談判及民刑事訴訟，嚴密維護創作者權益，讓核心研發與創作成果發揮最大價值。 【家事與婚姻案件專長】 陳律師累積辦理逾百件家事案件，專精於婚姻爭議、親子權利義務（親權監護、扶養費、探視權）與家族資產分配。家事案件往往夾雜複雜的情緒與利益糾葛，陳律師憑藉優異的溝通技巧與同理心，能精準剖析家庭關係的根本癥結，引導當事人理性釐清訴求；結合會計師的財稅專業，能為當事人制定兼具法律保障、財務合理性與人性溫度的最佳解決方案，協助客戶平順跨越人生轉折。