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劉雅涵律師｜資深律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

劉雅涵

資深律師桃園所
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律師介紹

具國立臺灣大學法學碩士學位，專業研究領域包含兒少保護、家庭暴力等各類家事事件之議題，碩士論文主要探討父母懲戒子女之合理範圍，並獲得國立臺灣大學兒少家庭研究中心論文獎之殊榮。 就學期間曾於臺大法律服務社參與民眾法律諮詢、並於法扶基金會擔任志工多年，累積大量案例分析及法律風險評估經驗。 劉律師執行律師業務後，除承辦各項民事（如返還借款、侵權行為、損害賠償、不當得利等）、刑事（如傷害、強制、詐欺、侵占、偽造文書及營業秘密法等）等案件及非訟事件外，更延伸碩士研究之專業學以致用，在離婚、未成年子女親權、請求扶養費、夫妻剩餘財產分配、收養及保護令等家事事件均多次代理當事人獲得有利之成果，有豐富之家事案件承辦經驗。劉律師學養兼備，細心且富同理心，能設身處地為當事人提供周全的法律意見，更兼及維護未成年子女之最佳利益，以專業有溫度地陪伴當事人走過不容易的時刻。

學歷

  • 國立臺灣大學科際整合法律學研究所 法學碩士
  • 國立清華大學科技管理學院學士班 學士（法律、經濟雙專長）

經歷

  • 喆律法律事務所 資深律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 喆律法律事務所 實習律師
  • 法律扶助基金會桃園/新竹分會 志工
  • 台灣家事法學會會員
  • 家事親職協調訓練 初階完訓

專長

◼︎訴訟事件 ◼︎公司投資 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ◼︎不動產與營運工程 ◼︎勞動法與人力資源管理

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