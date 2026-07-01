何頌雅顧問｜Solicitor of England and Wales

簡要履歷及頭銜：

何律師為英格蘭及威爾斯執業律師，現任英國 Perilli & Ho Solicitors 創辦人。

執業逾十五年，專注於英國不動產、商業交易、跨境投資、移民及爭議解決等法律事務，長期為來自臺灣、香港及世界各地的企業、金融機構、高資產人士及海外投資者提供法律服務。

除法律實務外，何律師亦參與日本大型旅宿及滑雪渡假村開發計畫，對跨境投資、不動產開發及商業營運具有豐富實務經驗，能從法律及商業角度為客戶提供全面策略建議。

代表性案件及實績：

香港居民英國爛尾樓大型跨境索償

2016年應香港特別行政區政府邀請，參與處理香港居民於英國購買未完成住宅發展項目所衍生的大型跨境法律事宜，成功協助超過500名業主爭取賠償及維護合法權益。

海外投資者英國物業法律服務：

多年來持續協助居英香港人，以及身處海外但持有或投資英國物業的投資者及買家，處理各類英國房地產法律問題，包括發展商違約、建築瑕疵、業權爭議、契約糾紛、租賃糾紛及跨境訴訟。

高價值商業及不動產交易：

曾代表國際金融機構、私人銀行、房地產開發商、高資產人士及跨境投資者處理英國大型住宅及商業不動產交易、不動產開發、融資安排、投資架構及市場進入策略等法律事務。

英國移民及家庭團聚：

多年來成功協助來自臺灣、香港及其他國家的眾多家庭完成英國家庭團聚，並辦理工作簽證、配偶簽證、永久居留、英國國籍、行政覆�核及移民上訴等案件，累積豐富實務經驗。

語言能力：

英語

廣東話

國語

義大利語（中級）