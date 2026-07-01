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陳泓睿顧問｜地政士

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陳泓睿

地政士
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顧問介紹

陳泓睿專精不動產買賣、贈與、繼承、信託、抵押權及各類產權登記，並提供高風險交易控管、法人不動產規劃、遺囑與家族資產傳承、不動產節稅、共有土地整合、都更危老及地政爭議處理等專業服務。

經歷

  • 迦南地政士律師聯合事務所 新莊所 主持地政士
  • 迦南地政士律師聯合事務所 樹林所 所長
  • 永慶集團特約地政士
  • 住商不動產特約地政士
  • 大家房屋特約地政士
  • 全國不動產特約地政士
  • 太平洋房屋特約地政士
  • 台北市危老推動師
  • 千向曜帆會計師事務所 地政顧問
  • 巨展法律事務所 地政顧問
  • 遠東聯合法律事務所 地政顧問
  • 喆律法律事務所 地政顧問
  • 台北社區大學 講師
  • 台北市仲介公會專業訓練講師

專長

不動產買賣、贈與、繼承及各類移轉登記 不動產信託規劃及產權保全規劃 共有物分割、合併、持分移轉及共有處分 土地法第34條之1多數決整合執行 法人不動產交易、持有及資產移轉規劃 資產傳承、贈與、繼承及節稅規劃 遺囑規劃、遺產分割及家族資產安排 高資產族群不動產傳承與家族資產規劃 高風險及特殊不動產交易之審查與履約風險控管 農業設施申請與建議規劃 產權疑義、借名登記及複雜權利關係處理 法拍代標、法拍移轉及特殊取得案件 都市更新、危老重建與土地整合 土地合併、分割、鑑界及產權整理 不動產稅務、房地合一及交易節稅規劃 國有土地承購、租賃與權利整合 地政爭議、稅務救濟及行政訴訟輔導

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