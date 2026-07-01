職場霸凌防治專章 2026/7/1施行，喆律協助您檢視企業法遵狀況
喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
古又帆顧問｜會計師

顧問介紹 · CONSULTANT PROFILE

古又帆

會計師
免費諮詢

顧問介紹

古又帆會計師擁有臺大會計及英國Exeter財金雙碩士學位，曾任勤業眾信審計部及裕隆集團海外財務窗口，具備豐富的審計實務與跨國財務經驗。同時為國稅局輪值會計師，並擔任上櫃公司獨立董事 與 Mastertalk 合作講師。
古會計師專精於稅務諮詢、財務審計、移轉訂價、IPO規劃及企業內控審查等領域，憑藉專業與國際視野，協助企業迅速釐清財稅架構並提供精準策略，成為客戶事業發展上的堅實夥伴。

學歷

  • 英國University of Exeter 財務金融研究所碩士
  • 國立臺灣大學會計學研究所碩士
  • 國立成功大學會計學系學士

經歷

  • 中華民國會計師
  • 財政部賦稅署稅務代理人
  • 臺北國稅局輪值會計師
  • 臺北市會計師公會會員
  • 上櫃公司綠意開發股份有限公司獨立董事
  • 上櫃公司台灣蠟品股份有限公司獨立董事
  • 知識平台Mastertalk合作講師
  • 勤業眾信聯合會計師事務所審計部
  • 裕隆集團納智捷汽車股份有限公司 財務-海外(新加坡)對接窗口
  • 企業評價專業訓練及格證書

專長

◼︎ 稅務諮詢與租稅規劃 ・租稅規劃、移轉訂價、企業評價與稅務諮詢 ◼︎ 財務審計與查核 ・財報審計、內控審查與合規查核 ◼︎ 企業資本市場與上市規劃 ・IPO上市櫃規劃、跨國交易與架構重組 ◼︎ 工商登記與外資服務 ・公司設立登記、陸資與僑外資來台投資 ◼︎ 企業營運與薪酬管理 ・薪資託管、資金管理與營運合規諮詢

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或是企業需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，71位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook