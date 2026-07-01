簡介

古又帆會計師擁有臺大會計及英國Exeter財金雙碩士學位，曾任勤業眾信審計部及裕隆集團海外財務窗口，具備豐富的審計實務與跨國財務經驗。同時為國稅局輪值會計師，並擔任上櫃公司獨立董事 與 Mastertalk 合作講師。 古會計師專精於稅務諮詢、財務審計、移轉訂價、IPO規劃及企業內控審查等領域，憑藉專業與國際視野，協助企業迅速釐清財稅架構並提供精準策略，成為客戶事業發展上的堅實夥伴。