CONSULTANT PROFILE
顧問簡歷
簡介
古又帆會計師擁有臺大會計及英國Exeter財金雙碩士學位，曾任勤業眾信審計部及裕隆集團海外財務窗口，具備豐富的審計實務與跨國財務經驗。同時為國稅局輪值會計師，並擔任上櫃公司獨立董事 與 Mastertalk 合作講師。 古會計師專精於稅務諮詢、財務審計、移轉訂價、IPO規劃及企業內控審查等領域，憑藉專業與國際視野，協助企業迅速釐清財稅架構並提供精準策略，成為客戶事業發展上的堅實夥伴。
專業領域
◼︎ 稅務諮詢與租稅規劃 ・租稅規劃、移轉訂價、企業評價與稅務諮詢 ◼︎ 財務審計與查核 ・財報審計、內控審查與合規查核 ◼︎ 企業資本市場與上市規劃 ・IPO上市櫃規劃、跨國交易與架構重組 ◼︎ 工商登記與外資服務 ・公司設立登記、陸資與僑外資來台投資 ◼︎ 企業營運與薪酬管理 ・薪資託管、資金管理與營運合規諮詢
學歷
經歷
古又帆會計師擁有臺大會計及英國Exeter財金雙碩士學位，曾任勤業眾信審計部及裕隆集團海外財務窗口，具備豐富的審計實務與跨國財務經驗。同時為國稅局輪值會計師，並擔任上櫃公司獨立董事 與 Mastertalk 合作講師。
古會計師專精於稅務諮詢、財務審計、移轉訂價、IPO規劃及企業內控審查等領域，憑藉專業與國際視野，協助企業迅速釐清財稅架構並提供精準策略，成為客戶事業發展上的堅實夥伴。
◼︎ 稅務諮詢與租稅規劃 ・租稅規劃、移轉訂價、企業評價與稅務諮詢 ◼︎ 財務審計與查核 ・財報審計、內控審查與合規查核 ◼︎ 企業資本市場與上市規劃 ・IPO上市櫃規劃、跨國交易與架構重組 ◼︎ 工商登記與外資服務 ・公司設立登記、陸資與僑外資來台投資 ◼︎ 企業營運與薪酬管理 ・薪資託管、資金管理與營運合規諮詢
免費諮詢