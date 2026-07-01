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張毓庭顧問｜地政士

顧問介紹 · CONSULTANT PROFILE

張毓庭

地政士
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顧問介紹

不動產 × 法律 × 稅務整合顧問

專注於不動產交易、產權登記、資產傳承與複雜案件整合，除一般買賣、贈與、繼承、信託、抵押權等登記事務外，更著重於交易架構、產權風險及稅務影響的整體規劃。長期與律師、會計師及相關專業團隊橫向協作，針對高資產客戶、企業法人及家族資產需求從「產權、契約、稅務、傳承」四個面向共同評估降低單一專業各自處理所產生的資訊落差與執行風險。
理念：秉持誠信原則，細心、嚴謹、注重交易安全、擅長傾聽，了解照客戶實際需求提供適當建議解決客戶問題。

學歷

  • 實踐大學 社會工作學系 學士

經歷

  • 迦南地政士律師事務所 地政士
  • 千向曜帆會計師事務所 地政顧問
  • 喆律法律事務所 地政顧問
  • 巨展法律事務所 地政顧問
  • 地政士國家考試及格
  • 不動產經紀人國家考試及格

專長

◼︎資產傳承與家族規劃 ・贈與、繼承、遺囑、遺產分割、信託及家族資產配置專業 ◼︎不動產登記與產權服務 ・買賣、贈與、繼承、信託、抵押權、預告登記及各類產權變更 ◼︎不動產交易與風險控管 ・特殊交易架構、產權審查、履約流程及高風險交易控管 ◼︎法人與企業不動產規劃 ・法人取得、處分、不動產移轉及企業資產架構規劃 ◼︎不動產稅務與節稅規劃 ・房地合一、土地增值稅、贈與及繼承相關稅務規劃 ◼︎土地整合與共有產權處理 ・土地合併、分割、共有物處分、持分整合及產權整理 ◼︎契約與產權爭議處理 買賣契約、協議書、借名登記、產權爭議及法律文件撰擬

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