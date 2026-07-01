刑事律師｜警詢陪同、偵查辯護與刑事告訴｜喆律法律事務所

突然收到通知，不知道該如何準備
收到警局通知或地檢署傳票，卻不清楚自己在案件中的身分、為何被通知到場，也不知道應該攜帶哪些資料。
面對陌生的刑事程序，不必獨自猜測下一步。先把目前收到的文件與最擔心的事情告訴喆律，讓我們一起釐清。
收到警局通知或地檢署傳票，卻不清楚自己在案件中的身分、為何被通知到場，也不知道應該攜帶哪些資料。
因交易、金錢往來、衝突或網路言論捲入案件，覺得對方的說法與事實不同，卻不知道如何整理經過、提出有利資料。
家人遭逮捕、拘提，或正面臨羈押程序，聯繫與資訊有限，想盡快安排律師協助，了解案件階段與可以採取的行動。
遭遇詐騙、傷害、恐嚇或其他侵害，想尋求法律協助，卻不確定現有證據是否足夠，以及提告與求償該如何進行。
收到起訴書、法院通知或判決，面對開庭、證據與可能的法律後果，需要有人協助看懂文件，討論辯護或後續救濟方向。
協助釐清事件經過、涉及的法律問題與目前程序，檢視通知、對話及相關文件，說明需要準備的資料、可能面對的風險與處理選擇。立即諮詢
依案件身分與委任範圍，協助應訊前準備，陪同警詢或偵訊，說明陳述與筆錄確認的注意事項，並就程序及權益問題提供法律協助。立即諮詢
針對指控內容與爭議事實，協助整理有利資料、提出辯護意見及證據調查聲請；依案情評估爭取不起訴、緩起訴或其他適當處理的可能性。立即諮詢
面對逮捕、拘提或羈押相關程序，協助了解目前狀況，依個案處理律師接見、羈押庭辯護，並評估具保、停止羈押或相關救濟的條件。立即諮詢
案件進入法院後，協助閱卷、分析證據與規劃辯護方向，依委任範圍準備書狀及出庭；如已收到判決，再評估上訴理由�、期限與後續處理。立即諮詢
協助被害人整理受害經過與證據，評估告訴方向並處理告訴代理；如有和解或賠償需求，協助討論條件、審閱約定及規劃相關求償程序。立即諮詢
刑事案件可能牽動工作、家庭與日常生活。喆律從事件經過與您的處境出發，了解最迫切的問題，找出需要優先處理的事項。
目前走到哪個階段、接下來可能發生什麼、有哪些準備與應對方式，逐項說明，讓您在了解風險的基礎上做決定。
從對話紀錄、金流、文件到其他相關資料，協助核對事實與爭點，評估各項資料的意義，讓辯護或告訴主張有清楚依據。
依案件階段說明服務範圍、費用與預計處理事項，釐清陪同應訊、偵查、審判或上訴的委任安排，方便您規劃時間與預算。
第一次諮詢不必備齊所有資料。若已收到通知、傳票、起訴書或判決，可先準備；如有應訊、開庭日期，或涉及逮捕、羈押等急迫情況，請在聯繫時一併告知。
STEP 01
簡單說明事件經過、您在案件中的身分，以及目前收到的通知或正在進行的程序，讓我們掌握需要協助的問題。
STEP 02
依案件類型檢視文件、對話、金流及其他證據，梳理重要時間順序與爭議，確認待補資料及應注意的期限。
STEP 03
說明可考慮的處理方式、準備重點與風險；如需進一步委任，再確認服務階段、工作內容與費用。
STEP 04
依委任範圍處理應訊陪同、書狀、出庭或相關聲請，並隨新資料與程序進展，討論後續安排。
不代表。收到通知可能是因為您以被告、犯罪嫌疑人或證人等身分參與程序，仍需確認文件內容與案件情況。喆律可協助您了解目前身分、到場目的，以及需要準備的事項。
LEGAL CONSULTATION
無論您剛收到通知、案件正在偵查或審理，或正考慮提出告訴，喆律都願意先聽您說，協助釐清事實、權益與處理方向，讓您更有準備地面對接下來的每一步。
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