債務催收律師｜欠款追討、支付命令與強制執行｜喆律法律事務所

說好會還，卻總是一拖再拖
親友借款到期未還，每次詢問都有新的理由。想維持關係，卻也不想讓自己的權益一直被擱置。
追討欠款，不必一直停在催促與等待。先整理您已經掌握的資料，讓喆律協助判斷，下一步可以怎麼做。
親友借款到期未還，每次詢問都有新的理由。想維持關係，卻也不想讓自己的權益一直被擱置。
貨物已交付、工程已完成，或服務已經提供，對方仍遲遲不付款，甚至開始爭執金額與履約內容。
當初基於信任沒有留下完整書面，只剩匯款紀錄、對話訊息或零散單據，不知道這些資料能不能派上用場。
電話不接、訊息不回，甚至聽說對方正在處分財產。想採取行動，卻不知道應該先找人、查資料，還是啟動法律程序。
手上已有判決、支付命令、本票裁定或債權憑證，卻不清楚接下來如何聲請執行，也不知道對方有哪些財產可供追償。
協助確認欠款原因、金額、清償期限與已還款情形，檢視借據、契約、匯款及對話紀錄，釐清現有證據與需要補充的資料。立即諮詢
依案件情況協助撰擬存證信函或律師函，明確提出付款要求；如有協商空間，協助討論還款期限、分期方式與違約處理，將承諾落實為清楚的書面約定。立即諮詢
依債權內容、文件及送達條件，評估是否適合聲請支付命令或本票裁定，協助準備書狀，並說明對方提出異議或爭執時的後續處理方向。立即諮詢
當對方否認欠款、爭執金額，或雙方難以談妥，協助整理爭點與證據，依委任範圍處理調解、書狀及出庭事宜，爭取實現債權所需的法律依據。立即諮詢
若有對方移轉財產、日後難以執行的疑慮，協助評估假扣押等保全程序的必要性、證據與擔保要求，及早規劃債權保障措施。立即諮詢
取得可據以聲請強制執行的法律文件後，協助循合法程序查詢財產，評估存款、薪資或不動產等執行方向；如暫時無法足額受償，再討論債權憑證及後續追償安排。立即諮詢
欠款金額、證據完整度與對方財產狀況，都會影響處理方向。喆律協助您看清有利條件與實際限制，評估追討所需的時間與成本。
從協商到法院程序，每種方式都有適用條件。喆律依爭議程度與案件急迫性安排步驟，讓處理方式回應您的實際需求。
拿到判決或裁定，是追償過程中的重要一步。喆律也會考量後續財產查詢、執行標的與受償可能性，協助銜接接下來的程序。
委任前說明服務範圍、律師費與可能產生的程序支出；委任後依案件進度，說明目前處理事項、待補資料與下一步安排。
第一次諮詢不必備齊所有資料。可先準備欠款金額、重要日期、對話與付款紀錄；如已有法院文件，也請一併提供。
STEP 01
簡單說明對方為何欠款、金額多少、何時應付款，以及目前聯繫與催討的情形。
STEP 02
整理契約、借據、交易及對話紀錄，確認債權內容、時效與已知財產線索，找出需要優先處理的事項。
STEP 03
依個案評估協商、保全或法院程序，說明各種做法的準備重點與成本，再確認委任範圍及費用。
STEP 04
依委任內容進行催告、協商、聲請或訴訟；具備執行條件後，再依對方財產狀況規劃強制執行與後續安排。
沒有借據，不代表一定無法追討。仍可透過對話、匯款及其他資料，評估能否證明借款約定與款項交付。不過，單有匯款紀錄未必足以證明是借款，喆律會協助檢視資料之間是否能相互佐證。
Legal Consultation
無論是借款遲遲未還、交易款項遭到拖欠，或已有法院文件卻不知如何執行，喆律都能先協助您整理問題。把證據、程序與成本逐一釐清，為應收回的款項，採取更有準備的行動。
免費諮詢