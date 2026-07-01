職場霸凌防治專章 2026/7/1施行，喆律協助您檢視企業法遵狀況
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離婚法律服務｜離婚協議、子女監護、財產分配、離婚訴訟、保護令聲請

FAMILY LAW

面對婚姻的難題，
喆律陪您釐清下一步

喆律協助您整理處境、了解權益，從離婚協議、子女照顧到財產分配，一步步釐清適合自己的處理方向。

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We Understand

您正在為這些事情煩惱嗎？

整理生活安排與重要事項

不必等到所有事情都想清楚，才開始尋求協助。先把最困擾您的問題告訴喆律，讓我們一起整理。

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想離婚，卻不知道怎麼開始

對方不同意、雙方談不攏，或不確定目前的情況有哪些法律途徑可走。

最放心不下的，是孩子

孩子由誰照顧、如何安排見面、扶養費怎麼負擔，每一個決定都關係到孩子的日常。

擔心離婚後的經濟生活

房屋、存款、貸款與家庭支出交織在一起，不知道哪些財產與債務需要釐清。

已經收到協議書或法院文件

面對對方提出的條件、調解通知或訴訟文件，需要有人協助看懂內容，準備回應。

面對背叛或衝突，不知道如何保護自己

遇到外遇、威脅或家庭暴力，想尋求協助，卻不清楚該保留什麼資料、先處理哪些事情。

Our Services

從婚姻關係到生活安排，
喆律協助您逐項處理

離婚協議與協商

協助梳理離婚條件、撰擬或審閱協議，將子女照顧、費用負擔與財產安排寫得清楚，降低約定不明造成的後續爭議。

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離婚調解與訴訟

當雙方難以取得共識，協助評估爭點與證據，說明可能的處理途徑，並依委任範圍準備調解、書狀與出庭事宜。

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子女親權與會面交往

圍繞孩子的生活與照顧需求，協助討論親權（俗稱監護權）、主要照顧安排，以及會面交往方式，讓約定更貼近日常生活。

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扶養費與家庭生活費

協助整理孩子的實際支出、家庭經濟狀況與既有付款紀錄，評估費用請求及負擔方式，並處理未依約支付的爭議。

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夫妻財產與債務釐清

協助盤點財產來源、取得時間與債務資料，評估夫妻剩餘財產分配等相關權益，為離婚後的經濟安排做好準備。

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外遇爭議與家庭暴力保護

針對外遇涉及的權益爭議，協助評估資料與求償途徑；面對家庭暴力或威脅，協助釐清保護令及相關法律程序，優先處理安全需求。

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法律諮詢中的支持與合作
Our Approach

在難以決定的時候，
給您清楚的法律支持

先聽懂您的處境

每個家庭在意的事情不同。喆律從您的需求出發，了解您最希望解決的問題，以及對孩子、生活與未來的考量。

把法律問題說清楚

有哪些選擇、需要哪些資料、各種做法可能面對什麼風險，逐項說明，讓您有依據地做決定。

將眼前爭議與日後生活一起考量

討論協議或訴訟方向時，同時考量後續的照顧、付款與履行安排，讓法律方案能回應實際生活需要。

清楚討論委任內容

依案件需求說明服務範圍與費用，讓您在委任前了解預計處理的事項，安排自己的時間與預算。

Step by Step

從第一次諮詢開始，
一步步找到處理方向

第一次諮詢不必備齊所有資料；若手邊已有協議書或法院文件，可先行準備，讓我們更快掌握狀況並聚焦討論重點。

STEP 01

告訴我們您的問題

透過諮詢入口聯繫喆律，簡單說明目前狀況，以及您最想解決的事情。

STEP 02

整理案情與資料

依問題類型，釐清婚姻經過、子女照顧、財產狀況及相關文件，找出需要優先處理的事項。

STEP 03

討論方案與委任

說明可考慮的法律途徑、準備重點及風險；如需進一步委任，再確認服務內容與費用。

STEP 04

依案件進度推進

依委任範圍協助協商、調解或訴訟，並隨案件發展討論後續安排。

Frequently Asked

開始之前，您可能想先知道

可以。諮詢可以從了解權益、整理問題開始。您可以先說明目前的困擾，再逐步思考是否以及如何採取下一步。

下一步怎麼走，先從一次談話開始

Free Legal Consultation

下一步怎麼走，
先從一次談話開始

無論您仍在猶豫、正在協商，或已經進入法律程序，喆律都願意先聽您說，陪您釐清眼前的問題，為自己與孩子做出更有準備的決定。

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從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

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