離婚法律服務｜離婚協議、子女監護、財產分配、離婚訴訟、保護令聲請

想離婚，卻不知道怎麼開始
對方不同意、雙方談不攏，或不確定目前的情況有哪些法律途徑可走。
不必等到所有事情都想清楚，才開始尋求協助。先把最困擾您的問題告訴喆律，讓我們一起整理。
對方不同意、雙方談不攏，或不確定目前的情況有哪些法律途徑可走。
孩子由誰照顧、如何安排見面、扶養費怎麼負擔，每一個決定都關係到孩子的日常。
房屋、存款、貸款與家庭支出交織在一起，不知道哪些財產與債務需要釐清。
面對對方提出的條件、調解通知或訴訟文件，需要有人協助看懂內容，準備回應。
遇到外遇、威脅或家庭暴力，想尋求協助，卻不清楚該保留什麼資料、先處理哪些事情。
協助梳理離婚條件、撰擬或審閱協議，將子女照顧、費用負擔與財產安排寫得清楚，降低約定不明造成的後續爭議。立即諮詢
當雙方難以取得共識，協助評估爭點與證據，說明可能的處理途徑，並依委任範圍準備調解、書狀與出庭事宜。立即諮詢
圍繞孩子的生活與照顧需求，協助討論親權（俗稱監護權）、主要照顧安排，以及會面交往方式，讓約定更貼近日常生活。立即諮詢
協助整理孩子的實際支出、家庭經濟狀況與既有付款紀錄，評估費用請求及負擔方式，並處理未依約支付的爭議。立即諮詢
協助盤點財產來源、取得時間與債務資料，評估夫妻剩餘財產分配等相關權益，為離婚後的經濟安排做好準備。立即諮詢
針對外遇涉及的權益爭議，協助評估資料與求償途徑；面對家庭暴力或威脅，協助釐清保護令及相關法律程序，優先處理安全需求。立即諮詢
每個家庭在意的事情不同。喆律從您的需求出發，了解您最希望解決的問題，以及對孩子、生活與未來的考量。
有哪些選擇、需要哪些資料、各種做法可能面對什麼風險，逐項說明，讓您有依據地做決定��。
討論協議或訴訟方向時，同時考量後續的照顧、付款與履行安排，讓法律方案能回應實際生活需要。
依案件需求說明服務範圍與費用，讓您在委任前了解預計處理的事項，安排自己的時間與預算。
第一次諮詢不必備齊所有資料；若手邊已有協議書或法院文件，可先行準備，讓我們更快掌握狀況並聚焦討論重點。
STEP 01
透過諮詢入口聯繫喆律，簡單說明目前狀況，以及您最想解決的事情。
STEP 02
依問題類型，釐清婚姻經過、子女照顧、財產狀況及相關文件，找出需要優先處理的事項。
STEP 03
說明可考慮的法律途徑、準備重點及風險；如需進一步委任，再確認服務內容與費用。
STEP 04
依委任範圍協助協商、調解或訴訟，並隨案件發展討論後續安排。
可以。諮詢可以從了解權益、整理問題開始。您可以先說明目前的困擾，再逐步思考是否以及如何採取下一步。
Free Legal Consultation
無論您仍在猶豫、正在協商，或已經進入法律程序，喆律都願意先聽您說，陪您釐清眼前的問題，為自己與孩子做出更有準備的決定。
免費諮詢